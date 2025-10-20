Στη-Βουλή-η-«μάχη»-για τον-Άγνωστο-Στρατιώτη 

Της -

Να ολοκληρώσει τη νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός πριν από μια εβδομάδα, σπεύδει η κυβέρνηση.

Το θέμα προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και στη Βουλή. Η νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε γνωστό, πρόκειται να κατατεθεί αύριο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι πιθανότατα θα υποστηριχθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση δείχνει πόσο σημαντική θεωρεί τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Άλλωστε, αυτό κατέστη σαφές όλες τις προηγούμενες ημέρες μέσα από επαναλαμβανόμενος αναφορές κυβερνητικών στελεχών στην ανάγκη να ακούσει η κυβέρνηση το αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας, της σιωπηλή πλειοψηφίας όπως αναφέρθηκε, για προστασία του Μνημείου.

Η προοπτική να μιλήσει ο πρωθυπουργός και να υπερασπιστεί τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση δείχνει, επίσης, της σαφή διάθεση της κυβέρνησης να εμφανιστεί διακριτά ότι υπερασπίζεται αυτή την επιλογή σε ανώτερο επίπεδο. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι θα έχει ενδιαφέρον να καταγραφεί με ποιο τρόπο και με ποια επιχειρήματα θα τοποθετηθούν έναντι της νομοθετικής ρύθμισης τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εμφανιστεί ότι υπερασπίζεται την τάξη και τον σεβασμό σε όσα το μνημείο σηματοδοτεί, έναντι όσων έχουν ενστάσεις για αυτή την επιλογή. Έχουν προηγηθεί μετρήσεις που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ μια ρύθμισης για το μνημείο.

Δεν περνάει απαρατήρητο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας ότι η βασική αντιπαράθεση της κυβέρνησης θα είναι με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Θέλω να πιστεύω ότι θα ψηφιστεί» είπε για την τροπολογία και πρόσθεσε: «Έχουμε μια άνετη Κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θέλω να πιστεύω ότι ειδικά το ΠΑΣΟΚ, που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ένα ακραίο κόμμα, στην προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη, στην προστασία δηλαδή ενός εθνικής σημασίας ιερού Μνημείου, θα ταχθεί και αυτό υπέρ της τροπολογίας, θα κριθούν όλα τα κόμματα για τη στάση τους στη Βουλή». Η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τυχαία. Αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία στην οποία η κυβέρνηση αναφέρεται σε σχέση ειδικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι το ακροατήριο του κέντρου χώρου, οι ψηφοφόροι δηλαδή, για τους οποίους αντιμάχονται Ν. Δ. και ΠΑΣΟΚ.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της ρύθμισης, ο κ. Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «θα αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και όλο τον χώρο μπροστά από το μνημείο εκτός από το πεζοδρόμιο. Μετά τις σκοπιές, όλος ο χώρος μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εκτός από το πεζοδρόμιο».

Σε αυτό τον χώρο λοιπόν, όπως πρόσθεσε, αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογία «δεν θα επιτρέπεται ούτε διαμαρτυρία, ούτε γκράφιτι, ούτε πανό, ούτε διαδήλωση».

