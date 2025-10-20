Συζήτηση στη Βουλή σήμερα για θέματα Παιδείας – Επίκαιρες ερωτήσεις για τα κενά στα σχολεία και τις φοιτητικές υποδομές

Βασικά προβλήματα στο χώρο της Παιδείας πρόκειται να συζητηθούν σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2025, στη Βουλή, σε συνεδρίαση που ξεκινά στις 2.00 μμ.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, αναμένεται να τοποθετηθεί επί επτά επίκαιρων ερωτήσεων αναμένεται να τοποθετηθεί επί επτά επίκαιρων ερωτήσεων, που έχουν κατατεθεί σχετικά με την Παράλληλη Στήριξη, τις φοιτητικές υποδομές, τα κενά στα σχολεία, την υποστελέχωση καθώς και τη χρηματοδότηση των κιτ ρομποτικής.

Πιο αναλυτικά:

Από το ΚΚΕ, η βουλευτής Σεμίνα Διγενή κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το ανεπαρκές προσωπικό σε σχολεία της Νέας Σμύρνης, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, ζήτημα που δημιουργεί κωλύματα στην εύρυθμη λειτουργία των ολοήμερων. Επιπλέον, η ίδια ζητά να αποσυρθεί η εγκύκλιος για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με βάση αποκλειστικά αριθμητικά κριτήρια.

Από το ΚΚΕ, η βουλευτής Βιβή Δάγκα κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση αναφορικά με τα κενά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, κυρίως σε σχολεία του Δυτικού Τομέα.

Από το ΚΚΕ, η βουλευτής Αφροδίτη Κτενά κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την δυσχερή πρόσβαση στη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς η λέσχη σίτισης τριών Σχολών του ΕΚΠΑ μεταφέρεται μακριά από το πανεπιστήμιο.

Από το ΚΚΕ, ο βουλευτής Ιωάννης Δελής κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, στην οποία αναδεικνύει το θέμα της υποστελέχωσης του 2ου Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέρμης. Στο ίδιο σχολείο σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και στη μεταφορά των μαθητών.

Από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η βουλευτής Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την δυσαναλογία αριθμού μαθητών και επαρκούς προσωπικού στο

41ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Συγκεκριμένα, σε τμήμα 25 μαθητών, στο οποίο φοιτούν και παιδιά με ανάγκη παράλληλης στήριξης, δεν υπάρχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για την παράλληλη. Η βουλευτής ζητά επίσης να μειωθεί ο αριθμός και σε άλλα σχολεία του δήμου.

Από τη «ΝΙΚΗ», ο βουλευτής Σπύρος Τσιρώνης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, στην οποία θέτει θέμα υπερκοστολόγησης των κιτ ρομποτικής, που έχουν αρχίσει να διανέμονται στα σχολεία.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την την κατάρρευση του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης. Εκτός του χρονοδιαγράμματος για την επαναλειτουργία του, ο βουλευτής ζητά να δοθεί λύσει μέσω εναλλακτικών αθλητικών υποδομών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψάχνουμε τον δεύτερο… Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;

Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα

«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ