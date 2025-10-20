Συμβούλιο-Υπουργών-Ενέργειας-ΕΕ:-Πρωταγωνιστικός-ο-ρόλος-της-Ελλάδας-στην-ενεργειακή-ανεξαρτησία,-τόνισε-ο-Παπασταύρου

Στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας που πραγματοποιείται επίσης στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Ενέργειας θα συζητήσουν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία. Κατά την προσέλευσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην πορεία για ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. «Η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο είναι κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της ΕΕ και της Αμερικής. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει σε διασυνοριακές διασυνδέσεις γιατί η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Το σχέδιο στης Επιτροπής ορίζει ότι οι εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου μέσω αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα απαγορευτεί πλήρως και μόνιμα το 2028 το αργότερο. Δεν θα παρθούν οριστικές αποφάσεις, ωστόσο το σχέδιο έχει πάρει το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να περάσει από το Υπουργικό και να συμφωνηθεί στο Συμβούλιο των Ηγετών.

Παρότι το απαιτούμενο όριο για την έγκριση είναι ενισχυμένη πλειοψηφία (55% των κρατών-μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης), το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά δεδομένο θεωρείται. Η στάση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας είναι ήδη αρνητική, επικαλούμενες θέματα ασφάλειας εφοδιασμού και εκτίναξης των τιμών.

Doorstep by Stavros #PAPASTAVROU, Minister for the Environment and Energy of #Greece, at the #TTE Council #Energy taking place on 20 October 2025 in #Luxembourg.

