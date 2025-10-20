ΤΕΚΑ: Προκηρύσσει πέντε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης – Η προθεσμία για αιτήσεις

Πέντε θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, προκύρηξε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Οι νέες θέσεις καλύπτουν κρίσιμους τομείς της λειτουργίας του Ταμείου, τη Διεύθυνση Επενδύσεων, τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και την Αναλογιστική Υπηρεσία- και απευθύνονται σε επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο σπουδών, αποδεδειγμένη εμπειρία και διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, όπως αυτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής διεξάγεται με αυστηρά κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας υπό τον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΕΚΑ και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερολογιακών ημερών που αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 10 Νοεμβρίου 2025 στη διεύθυνση [- -]