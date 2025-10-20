Τουρισμός:-Ενισχυμένη-η-ελληνική-παρουσία-στη-βρετανική-αγορά

Στοχευμένο πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας με την Travelzoo UK, μία από τις σημαντικότερες τουριστικές πλατφόρμες διεθνώς, υλοποιεί η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, με στόχο την προβολή της Ελλάδας στη βρετανική αγορά, ως σύγχρονου, βιώσιμου και αυθεντικού προορισμού υψηλής αξίας.

Κεντρικό πυλώνα της συνεργασίας αποτελεί η δράση «Greece Showcase», μια premium ψηφιακή καμπάνια εμπνευσμένου περιεχομένου που αναπτύχθηκε από την Travelzoo για τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2025 και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη συνείδηση των βρετανών ταξιδιωτών, προβάλλοντας με σύγχρονο, ψηφιακό τρόπο την ποικιλομορφία, την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος της.

Ήδη, για την περίοδο 2024-2025 η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους προορισμούς για τα μέλη της Travelzoo, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της στη βρετανική αγορά.

Η αφιερωματική landing page στην πλατφόρμα Travelzoo, που περιλαμβάνει πλούσιο θεματικό περιεχόμενο για την Ελλάδα

Η καμπάνια περιλαμβάνει ειδική ιστοσελίδα (landing page) στην πλατφόρμα Travelzoo με θεματικό περιεχόμενο αποκλειστικά για την Ελλάδα, πλούσιο σε φωτογραφίες, βίντεο, και αφηγήσεις (https://www.travelzoo.com/uk/custom/discover-greece/), καθώς και προβολή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με απευθείας -, συνολικής εμβέλειας που υπολογίζεται σε 7,2 εκατ. impressions.

Παράλληλα, η καμπάνια εστιάζει σε θεματικούς άξονες όπως πολιτισμός, γαστρονομία, φύση, ευεξία και αυθεντικές εμπειρίες, προσφέροντας διασύνδεση με παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών και τη δυνατότητα ενίσχυσης της τουριστικής ζήτησης εκτός αιχμής (shoulder season) και άμεσης κράτησης (last minute).

O ΕΟΤ στην ειδική εκδήλωση «Mamma Mia! The Party»

Παράλληλα, ο ΕΟΤ συμμετείχε στις 12 Οκτωβρίου στην ειδική εκδήλωση «Mamma Mia! The Party», που πραγματοποιήθηκε στο χώρο O2 του Λονδίνου για 500 επιλεγμένους συνδρομητές της Travelzoo. Η συμμετοχή αυτή αξιοποιήθηκε ως ευκαιρία συναισθηματικής σύνδεσης του βρετανικού κοινού με την Ελλάδα, μέσα από ένα θεατρικό και γαστρονομικό concept εμπνευσμένο από το ελληνικό νησιωτικό τοπίο, ενώ συνοδεύτηκε από ψηφιακή επικοινωνία πριν και μετά την εκδήλωση, υποστηρίζοντας την προβολή του προσφορών διακοπών για Ελλάδα και τη διαδραστικότητα με τα μέλη της πλατφόρμας.

Η Travelzoo, με 4,5 εκατ. μέλη στο Ηνωμένο Βασίλειο και 30 εκατ. παγκοσμίως, προσφέρει σε αυτά επιλεγμένες ταξιδιωτικές προτάσεις, πακέτα διακοπών και εμπειρίες αναψυχής σε προνομιακές τιμές. Ταυτόχρονα, διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στη δημιουργία εμπνευσμένου και στοχευμένου περιεχομένου, ενώ συνεργάζεται με περισσότερους από 350 οργανισμούς προβολής προορισμών σε όλο τον κόσμο.