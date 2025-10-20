Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα Κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στα Κατεχόμενα ο Αλέξης Τσίπρας. «Η απόφαση των Τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook.

«Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας», συνεχίζει ο πρώην πρωθυπουργός, για να καταλήξει λέγοντας:

«Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους».

- sofokleous10.gr

