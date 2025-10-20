Close Menu
    Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει εθνικό σχέδιο ανάταξης της στεγαστικής κρίσης

    «Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης του στον Πρωθυπουργό  ανέφερε ότι «η χρυσή βίζα από φάρμακο, έγινε φαρμάκι» σχολιάζοντας το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Δύο χρόνια μετά, η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που συνδέεται με ένα κεντρικό εθνικό ζήτημα, το δημογραφικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

    Ο ίδιος πρόσθεσε: «Λαμβάνει ημίμετρα για τα μάτια του κόσμου, αρνείται συστηματικά να αναγνωρίσει την αποτυχία του και επιτίθεται με τοξικότητα σε όσους επισημαίνουν το πρόβλημα γιατί αποκαλύπτουν την ένδεια αποτελεσματικών κυβερνητικών πολιτικών.Χθες η εφημερίδα «Καθημερινή» είχε εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο: «Χρυσή Βίζα, το φάρμακο που έγινε δηλητήριο».Θα μαλώσει και τη «Καθημερινή» ο Πρωθυπουργός; Νομίζει πως με τη «πλύση εγκεφάλου» που επιχειρούν οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της κυβέρνησης, οι πολίτες θα ξεχάσουν την καθημερινή βιωμένη εμπειρία της αδυναμίας εξεύρεσης στέγης; Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Ως πότε θα αρνείται την πραγματικότητα;Ως πότε θα αρνείται τα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που επίσης χρησιμοποίησαν την Golden Visa την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά έλαβαν γρήγορα μέτρα περιορισμού του ανταγωνισμού που εισήγαγαν οι ξένοι αγοραστές στις εθνικές αγορές κατοικίας; Η Ισπανία κατήργησε πλήρως το σχετικό πρόγραμμα τον περασμένο Απρίλιο και χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ολλανδία, το συνεχίζουν αλλά χωρίς την επιλογή αγοράς ενός ακινήτου. Απαιτείται εδώ και τώρα εθνικό σχέδιο ανάταξης της στεγαστικής κρίσης με αιχμή:

    • Δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών από δημόσιο και ΟΤΑ με στόχο να πέσουν στην αγορά 40.000 ανακαινισμένα σπίτια με χαμηλά ενοίκια εντός 5ετίας.
    • Κίνητρα και φοροελαφρύνσεις σε ιδιώτες για ένταξη κλειστών σπιτιών στη δεξαμενή.
    • Κατάργηση της golden visa σε μικρά νησιά, αστικά κέντρα και Θράκη.
    • Τροποποίηση της επενδυτικής (angel visa)* προκειμένου να αφορά επενδύσεις στην περιφέρεια στον πρωτογενή, δευτερογενή τομέα και τις start-up.
    • Μέτρα περιορισμού των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, ώστε να μη μετατρέπονται ολόκληρες περιοχές σε κατοικίες Airbnb.»

