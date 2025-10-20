ΧΑ:-Εγγύτερη-στήριξη-του-ΓΔ-στις-1972-μονάδες

Υποχώρηση κατά 1,30% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενη εβδομάδος κλείνοντας στις 1987,52 μονάδες, 5η συνεχόμενη πτωτική (στο -5,81% ο ΓΔ & στο -7,94% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +35,24% ο ΓΔ & στο +76,41% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 444,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία από το ξεκίνημα καθώς τα προβληματικά δάνεια περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ λειτούργησαν ως αρνητικός καταλύτης, με το ΓΔ να καταγράφει περί τις 2μμ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό καθώς το κλείσιμο των ΣΜΕ κορύφωνε τη μεταβλητότητα.

Οι αγοραστές πέτυχαν στη συνέχεια να μειώσουν μέχρι τις δημοπρασίες τις απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,247% με το δείκτη DAX να υποχωρεί.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος(-3%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-3,55%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Optima (-4,86%), η Βιοχάλκο (-1,93%), η Lamda (-2,44%), η Κύπρου (-1,79%), η ΔΕΗ (-1,32%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,30%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+13,74%), η ΕΕΕ (+3,09%), το ΔΑΑ (+1,97%), η ΕΛΧΑ (+1,69%), η ΜΟΗ (+1,22%) και ο ΟΠΑΠ (+1,64%).

Απολογιστικά, 28 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 86 εκείνων που υποχώρησαν.

Δημοπρασία έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας πραγματοποιεί την Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ.

Την Πέμπτη η Σαράντης ανακοινώνει το αποτελέσματα 9μηνου, ενώ στις ΗΠΑ θα τα δημοσιεύσουν οι Coca- Cola, GM, GE, Tesla, IBM,3M, Lockheed Martin κ.α.

Μετά από 11 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες, το σενάριο καταγραφής πτωτικού μήνα διαγράφεται ως πιθανό για τον Οκτώβριο, επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Στις 1972 μονάδες η εγγύτερη στήριξη με την ανακατάληψη των 2000 μονάδων ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκτηση της ανοδικής τάσης του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

S & P: διατήρησε για την Ελλάδα την αξιολόγηση ΒΒΒ, μία βαθμίδα πάνω από το investment grade. Παράλληλα, διατήρησε και τις σταθερές προοπτικές για την πιστοληπτική αξιολόγηση. Η Ελλάδα έχει εμφανίσει ιδιαίτερα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μέσου ύψους 3,4% του ΑΕΠ. Προβλέπει ότι θα εμφανίσει δεύτερη χρονιά με πλεόνασμα προϋπολογισμού φέτος, όντας από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που μειώνουν το χρέος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Κλείδωσαν στη Chevron τα μπλοκ της Κρήτης. Εντός των ημερών οι ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της προσφοράς του σχήματος Chevron- Helleniq Energy. Το μομέντουμ που συμπίπτει με την επίσκεψη του αμερικανού Υπ. Ενέργειας Κρις Ράιτ (6-7 Νοεμβρίου) και οι νέες big business των Αμερικανών μέσω Ελλάδας.

ΕΧΑΕ: Στο 2,65% αυξήθηκε το ποσοστό της Morgan Stanley.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Με κατώτατη τιμή αγοράς €0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς €3,00 ανά μετοχή.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ως €100 εκ. με τιμή αγοράς από ελάχιστο €4,5 έως μέγιστο €9 ανά μετοχή.

Άνοδο 6,4% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 (9μηνο 2025), σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. στους 10.792.202 επιβάτες. Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση για τα 39 αεροδρόμια (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ), στους 68.245.010 οι επιβάτες.