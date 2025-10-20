Όμιλος ATHEX και Euronext: Τι θα προσφέρει στην ελληνική οικονομία και την ελληνική αγορά

- Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ATHEX για τις Εκδότριες Εταιρείες (Issuers).
- Αύξηση των αρχικών Δημοσίων Προσφορών (IPOs) και της χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια (Equity Funding): Η ATHEX θα επωφεληθεί από τη μεγαλύτερη ρευστότητα μέσω της ένταξης σε μια πανευρωπαϊκή «δεξαμενή» δυνητικών επενδυτών, με δομημένο, πιο εύκολο και πιο οικονομικό τρόπο, προσφέροντας ελκυστικότερους όρους χρηματοδότησης για τις ελληνικές εταιρείες.
- Ενδυνάμωση της εισαγωγής ελληνικών ΜμΕ (SMEs): Εφαρμογή των προγραμμάτων της Euronext για τις ΜμΕ, τα οποία αφορούν τόσο την προ-εισαγωγή όσο και τη μετα-εισαγωγή (pre- and post-IPO), με πολύ αποτελεσματικά σχέδια για την εισαγωγή εταιρειών, ενισχύοντας την προβολή και βελτιώνοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους.
- Προσέλκυση μεγαλύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος στις συναλλαγές ελληνικών μετοχών.
- Ενσωμάτωση της ελληνικής οικονομίας σε ένα πλήρως πανευρωπαϊκό μοντέλο και πρόσβαση στη μεγαλύτερη «δεξαμενή» ρευστότητας στην Ευρώπη: Η ελληνική αγορά θα ενταχθεί στην ενιαία «δεξαμενή» ρευστότητας της Euronext μαζί με τις 7 υφιστάμενες χρηματαγορές, οι οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές σε μία υπερσύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα (€11 δισ. συναλλαγές κατά μέσο όρο στις αγορές της Euronext με ~1.700 εισηγμένες εταιρείες και €6,5 τρισ. συνολική κεφαλαιοποίηση).
- Δημιουργία ευκολότερης συνδεσιμότητας για τους τοπικούς συμμετέχοντες στην αγορά ώστε να έχουν πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές: Οι τοπικοί συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν απρόσκοπτη έκθεση σε ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες και χρηματοοικονομικά προϊόντα, κατ’ επιλογήν.
- Επίτευξη αριστείας στις μετα-συναλλακτικές υπηρεσίες (post-trade excellence) για την ελληνική κεφαλαιαγορά.
- Αναβάθμιση των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών ώστε η Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με τα πανευρωπαϊκά πρότυπα: Ωφέλεια από εναρμονισμένες διαδικασίες μετα-συναλλαγών, υιοθέτηση ενός υπερσύγχρονου συστήματος εκκαθάρισης (clearing set-up) και ανανεωμένη τεχνολογία Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (CSD technology), οδηγώντας σε ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές.
- Ενίσχυση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.
- Καθώς οι λειτουργικές και τεχνολογικές απαιτήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε πολυπλοκότητα, αντίστοιχα μεγαλύτερες θα είναι οι προκλήσεις για τον Όμιλο ATHEX. Η επένδυση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας.
- Ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας των τοπικών κεφαλαιαγορών: Η ενσωμάτωση θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς αξιοποιώντας τις ισχυρές υποδομές της Euronext, από τα κέντρα δεδομένων (data centers) έως την κυβερνοασφάλεια. Σημαντικές επενδύσεις από τη Euronext θα υποστηρίξουν αυτόν τον μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποδοτικό περιβάλλον.
- Η Ελλάδα αποκτά θέση για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
- Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board): Το Εποπτικό Συμβούλιο επιβλέπει το Διοικητικό Συμβούλιο (Managing Board) και εγκρίνει σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Ένα επιφανές επιχειρηματικός στέλεχος από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα θα ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext ως ανεξάρτητο μέλος.
- Διοικητικό Συμβούλιο (Managing Board): Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις λειτουργίες, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της στρατηγικής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ATHEX θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext.
- Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών (College of Regulators): Το Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών είναι μια ομάδα εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμένο κανονισμό και την εποπτεία του Ομίλου Euronext. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) θα προσκληθεί να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών της Euronext.
- Υποδοχή των εργαζομένων του Ομίλου ATHEX και δημιουργία ενός νέου Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας, σε επίπεδο Ομίλου, στην Αθήνα.
- Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα: Η Euronext θα δημιουργήσει ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα για την υποστήριξη των επιχειρηματικών γραμμών της για όλο τον Όμιλο.
- Ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί η πολυμορφία: Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ATHEX θα ενταχθούν σε έναν όμιλο με 65+ εθνικότητες σε 21 χώρες, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και επιχειρηματικότητας που ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
- Μια ελκυστική προσφορά στους μετόχους του Ομίλου ATHEX, καταβλητέα σε μετοχές της Euronext με υψηλή ρευστότητα.
- Η προσφορά της Euronext υποστηρίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ATHEX, αναγνωρίζοντας τα ισχυρά πλεονεκτήματα για τον κλάδο και το «δίκαιο και εύλογο» τίμημα που προτείνεται.
- Η μετοχή της Euronext είναι περίπου 42 φορές πιο υψηλή σε ρευστότητα από τις μετοχές του Ομίλου ATHEX και αποτελεί μέρος του δείκτη αναφοράς CAC40.
- Ελκυστική αποτίμηση: Η προσφορά της Euronext αποτιμά την ΕΧΑΕ σε μια ελκυστική αποτίμηση 22 φορές τα κέρδη του 2024.
- Η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών έρευνας υποδηλώνει 16% ανοδική προοπτική (upside) για την τιμή της μετοχής της Euronext.