Παρά τα οικονομικά οφέλη από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), οι επενδυτές χρειάζονται επιπλέον 800 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε έσοδα για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των data centers έως το 2030.

Δύο τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της υπολογιστικής ισχύος που θα καλύψει τη ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης έως το 2030. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Bain & Company, αν και σημειώνονται εξοικονομήσεις λόγω της χρήσης της ΤΝ, καταγράφεται έλλειμμα 800 δισ. δολαρίων για την κάλυψη της ζήτησης παγκοσμίως.

Η 6η ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Τεχνολογίας της Bain δείχνει ότι μέχρι το 2030 οι παγκόσμιες ανάγκες σε πρόσθετη υπολογιστική ισχύ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ενδέχεται να αγγίξουν τα 200 GW, με τις ΗΠΑ να είναι υπεύθυνες για το περίπου 50% του συνόλου των αναγκών.

Ακόμη και αν οι εταιρείες στις ΗΠΑ μετέφεραν όλους τους on-premise ΙΤ πόρους στο cloud και επανεπένδυαν τα κέρδη από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις πωλήσεις, στο μάρκετινγκ, στην εξυπηρέτηση πελατών αλλά και στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) με γνώμονα νέες επενδύσεις για data centers, το ποσό θα εξακολουθούσε να υπολείπεται των εσόδων που θα απαιτείτο για τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης, καθώς η ζήτηση της υπολογιστικής ισχύος για ΤΝ αυξάνεται με ρυθμό πάνω από διπλάσιο του νόμου του Moore, σύμφωνα με τη Bain.

«Αν συνεχιστεί ο ραγδαίος ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η παγκόσμια οικονομία θα βρεθεί υπό μεγαλύτερη πίεση. Έως το 2030, θα χρειαστούν επενδύσεις περίπου 500 δισ. δολαρίων σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και περίπου 2 τρισ. δολάρια νέων εσόδων για να καλύψουν κερδοφόρα τη ζήτηση», επισημαίνει ο Δημήτρης Ψαρρής, Managing Partner της Bain & Company Greece.

«Παράλληλα, η προσπάθεια για την τροφοδότηση των αναγκών ενέργειας μέσω παλαιών δικτύων στις οποίες δεν έχει προστεθεί χωρητικότητα εδώ και δεκαετίες, μαζί με τις διαφορετικές δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ κρατών και την ασταθή οικονομία, δημιουργoύν σοβαρές προκλήσεις. Ωστόσο, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και των υποδομών παραμένει κρίσιμη για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια τα επόμενα χρόνια».

Νέες ευκαιρίες κερδοφορίας από τη ραγδαία ανάπτυξη του Agentic AI

Καθώς η υπολογιστική ζήτηση αυξάνεται, κορυφαίες εταιρείες έχουν ήδη περάσει από τη φάση του πειραματισμού, στη δημιουργία μετρήσιμων αποτελεσμάτων, αξιοποιώντας την ΤΝ σε κρίσιμες λειτουργίες τους με αποτέλεσμα την αύξηση EBITDA κατά 10% έως 25% τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, για την πλειονότητα των επιχειρήσεων σήμερα η ΤΝ παραμένει σε φάση πειραματισμού, μιας και αρκούνται σε μερικές βελτιώσεις παραγωγικότητας, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες επενδύουν σε δυνατότητες agentic AI, επιτυγχάνοντας ρυθμούς καινοτομίας χωρίς προηγούμενο. Στα επόμενα 3 – 5 χρόνια, το 5% έως 10% των τεχνολογικών δαπανών εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων — όπως AI πλατφόρμες, πρωτόκολλα επικοινωνίας, πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και λειτουργία μέσω AI Agents. Σε βάθος χρόνου, έως και το 50% των τεχνολογικών δαπανών των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αφορά τη χρήση αυτών των ψηφιακών «βοηθών», σύμφωνα με τη Bain.

Όσο η ΤΝ εξελίσσεται, η μελέτη καταγράφει τέσσερα επίπεδα ωριμότητας μέσα από τα οποία οι κορυφαίες εταιρείες αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα από τους ουραγούς:

αναζήτηση πληροφοριών με χρήση AI Agents που βασίζονται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), εκτέλεση μεμονωμένων λειτουργιών μέσω agentic AI, συντονισμός AI Agents σε διαφορετικά συστήματα και δημιουργία συστοιχιών πολλαπλών AI Agents. Σήμερα, τα επίπεδα 2 και 3 συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επενδυτική καινοτομία, προσφέροντας σε όσους τα αξιοποιούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Την ίδια στιγμή, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις εταιρικές ΙΤ δομές τους, οι οποίες δεν είναι ακόμη σε θέση να υποστηρίξουν AI Agents που συνεργάζονται με ασφάλεια και λειτουργούν συντονισμένα σε πολλαπλές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων για την αυτοματοποίηση διαφόρων εργασιών που υλοποιούνται από ανθρώπους. Η Bain υπογραμμίζει ότι ένας κεντρικός σχεδιασμός είναι κρίσιμος, ωστόσο οι στόχοι κερδοφορίας και οι απαιτήσεις ασφαλείας θα οδηγήσουν σε άνιση πρόοδο όσον αφορά τα τέσσερα προαναφερθέντα επίπεδα ωριμότητας.

Η ΤΝ διαταράσσει το SaaS, αλλά το μέλλον των παρόχων εξαρτάται από τους ίδιους

Οι πάροχοι SaaS δέχονται πίεση από την άνοδο της ΤΝ όπως generative ΑΙ και agentic AI, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα την απαξίωσή τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η ΤΝ μπορεί να διευρύνει την αγορά για το SaaS. Οι εταιρείες θα πρέπει να αξιολογήσουν δύο ανεξάρτητους παράγοντες: (1) τη δυνατότητα της ΤΝ να αυτοματοποιεί εργασίες χρηστών SaaS και (2) τη δυνατότητα να διεισδύει στις ροές εργασίας SaaS. Οι καθιερωμένοι πάροχοι SaaS βρίσκονται στο κατάλληλο σημείο για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, αλλά αυτό απαιτεί στρατηγικά ρίσκα —όπως το επιλεκτικό open-sourcing ή τη στροφή στο μοντέλο monetization— που μπορεί να τους προσφέρει προνομιακή θέση στην αγορά. Για να παραμείνουν μπροστά από τις εξελίξεις, οι πάροχοι πρέπει να ελέγχουν τα δεδομένα, να ηγούνται στη θέσπιση πρωτοκόλλων και να τιμολογούν με βάση αποτελέσματα, όχι με βάση log-ons, σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται προτεραιότητα.

Η «Sovereign AI» αλλάζει τα δεδομένα: Οι επιχειρήσεις αντιμέτωπες με έναν κατακερματισμένο κόσμο Τεχνητής Νοημοσύνης

Δασμοί, έλεγχοι εξαγωγών και η ώθηση των κυβερνήσεων παγκοσμίως για sovereign AI επιταχύνουν τον κατακερματισμό των παγκόσμιων τεχνολογικών εφοδιαστικών αλυσίδων. Τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μόνο καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και αρωγοί πολιτικής ισχύος και εθνικής ασφάλειας.

Καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες ημιαγωγών κατακερματίζονται, οι ΗΠΑ και η Κίνα παραμένουν στο επίκεντρο της «αποσύνδεσης», με την Κίνα να αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας chips φέτος, όπως δείχνει η έκθεση.

Οι εταιρείες στρέφουν το βλέμμα τους στη κβαντική υπολογιστική και τα ανθρωποειδή ρομπότ

Παράλληλα με την ταχεία επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης, αναδύονται δύο τεχνολογικά φαινόμενα: η πρόοδος της κβαντικής υπολογιστικής και η άνοδος των ανθρωποειδών ρομπότ.

Η κβαντική υπολογιστική έχει τη δυνατότητα να αποφέρει έως και 250 δισ. δολάρια σε αξία σε κλάδους όπως η φαρμακευτική, τα χρηματοοικονομικά, τα logistics και η επιστήμη των υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες που θα είναι σταδιακές—αν και όχι εγγυημένες, εκτιμά η έκθεση. Ωστόσο, για πλήρη εμπορική αξιοποίηση απαιτείται ένας ισχυρός και σταθερός κβαντικός υπολογιστής σε μεγάλη κλίμακα, ένα τεχνολογικό επίτευγμα που παραμένει ακόμη μακρινό.

Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον για τα ανθρωποειδή ρομπότ έχει περάσει από viral βίντεο σε αποτιμήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καθώς γίνονται πιο διαδεδομένα, η εμπορική επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα του οικοσυστήματος, και οι εταιρείες που θα τα πιλοτάρουν νωρίς, θα είναι σε καλύτερη θέση να ηγηθούν μιας νέας εποχή ανάπτυξης. Παρότι τα ρομπότ προσελκύουν δημοσιότητα και επενδύσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάπτυξή τους παραμένει σε πρώιμο στάδιο με σημαντική εξάρτηση από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι συμφωνίες private equity στην τεχνολογία επιβραδύνονται στο β΄ εξάμηνο του 2025, αλλά το κλίμα παραμένει θετικό

Οι συμφωνίες PE (private equity) στον τομέα της τεχνολογίας δεν είναι πια τόσο συχνές όπως παλιά, καθώς η δυναμική που τροφοδοτούνταν από τις πωλήσεις λογισμικού επιβραδύνεται. Σύμφωνα με την ανάλυση της Bain αναφορικά με τις συμφωνίες PE στον τομέα της τεχνολογίας στη Βόρεια Αμερική για το 2025, οι επενδύσεις δεν έμειναν ανεπηρέαστες από την αβεβαιότητα λόγω δασμών και γεωπολιτικών εντάσεων, παρά την αύξηση του αριθμού των συμφωνιών στο α΄ εξάμηνο του έτους.

Αν και οι δαπάνες λογισμικού εξακολουθούν να υπερβαίνουν την ανάπτυξη του ΑΕΠ, η διείσδυση του λογισμικού φαίνεται να φτάνει σε κορεσμό σε βασικούς τομείς, όπως η βιομηχανία και το λιανεμπόριο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους tech επενδυτές, που θα πρέπει να δουλέψουν σκληρότερα για να εντοπίσουν νέες πηγές υψηλής ανάπτυξης. Παρά τις επιβραδύνσεις, οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι, καθώς η τεχνολογία έχει ξεπεράσει τους περισσότερους άλλους τομείς όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών (dealmaking).