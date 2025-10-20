«food-supplier-of-the-year»-και-έντεκα-ακόμη-διακρίσεις-για-Μπαρμπα-Στάθη

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατέκτησε τον τίτλο του Food Supplier of the Year, καθώς και έντεκα ακόμη διακρίσεις στα πρόσφατα Super Market Awards 2025 και Hellenic Responsible Business Awards 2025.

Στα Super Market Awards 2025, η εταιρεία απέσπασε πέντε χρυσά και τρία ασημένια βραβεία και αναδείχθηκε Κορυφαίος Προμηθευτής Τροφίμων, λαμβάνοντας τον τίτλο «Food Supplier of the Year».

Πιο αναλυτικά, οι φρέσκες σαλάτες ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ξεχώρισαν με χρυσό βραβείο για την αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που τους δείχνουν οι καταναλωτές. Παράλληλα, η σειρά «360° Plant Based Meal» κέρδισε τις εντυπώσεις κατακτώντας δύο χρυσά βραβεία, τόσο για τη χρήση νέων τεχνολογιών, όσο και για την καινοτομία της στον κλάδο των vegan και plant-based προϊόντων, ενώ η αγαπημένη σειρά «Ας Μαγειρέψουμε» αναγνωρίστηκε με χρυσό βραβείο για την ποικιλία και την ποιότητά της. Πέρα από την προϊοντική καινοτομία, η εταιρεία βραβεύτηκε και για την προσήλωσή της στην εταιρική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, τιμήθηκε με χρυσό βραβείο για τη συνολική συνεισφορά της στον πρωτογενή τομέα της χώρας, μέσα από το ολιστικό πλάνο υποστήριξης, συνεργασίας και εκπαίδευσης των συνεργαζόμενων παραγωγών και των οικογενειών τους.

Συγχρόνως, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έλαβε ασημένιο βραβείο για τη συνολική συμβολή της στην Εθνική Οικονομία. Παράλληλα, η διαφημιστική καμπάνια «Αρκεί το φαγητό να είναι καλό!» ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά της λαμβάνοντας ασημένια διάκριση, ενώ το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Κάνουμε καλό!» ξεχώρισε για την προσφορά στήριξης στον άνθρωπο και την κοινωνία, μεταφράζοντας την πολλαπλασιαστική αξία που προσφέρει η Μπάρμπα Στάθης, πέρα από το επιχειρείν, σε ένα ακόμη ασημένιο βραβείο.

Στα Hellenic Responsible Business Awards 2025, η εταιρεία έλαβε τρία αξιοσημείωτα βραβεία που αναδεικνύουν την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης αΑνάπτυξης σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ βραβεύτηκε με χρυσό βραβείο, ξεχωρίζοντας για την υποστήριξη που παρέχει στη νέα γενιά Ελλήνων αγροτών. Επίσης, ασημένιο βραβείο απέσπασαν το Πλαίσιο Βιώσιμων Προμηθειών, που η εταιρεία έχει αναπτύξει για να ενισχύσει τη διαφάνεια και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές της, και το Πρόγραμμα Εθελοντικών Δράσεων «Μαζί κάνουμε καλό» για την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, για ακόμη μία χρονιά, ξεχώρισε στις σημαντικές διοργανώσεις Super Market Awards 2025 και Hellenic Responsible Business Awards 2025. Η διαχρονική μας δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία, την εταιρική υπευθυνότητα επιβεβαιώνονται. Για εμάς, κάθε βράβευση αποτελεί δέσμευση να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση. Με σταθερό προσανατολισμό στην εξέλιξη και την πρόοδο, εδώ και 56 χρόνια, φροντίζουμε να προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών και να προσθέτουμε αξία στον κλάδο της αγροδιατροφής, διαμορφώνοντας τα πρότυπα που καθορίζουν τις εξελίξεις.» επεσήμανε ο κ. Νικήτας Ποθουλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.