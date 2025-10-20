h-Δρ.-Μαρία-Κουτελού-στη-Βιοϊατρική,-αναλαμβάνει-τη-Διεύθυνση-Πυρηνικής-Ιατρικής

Η Δρ. Μαρία Κουτελού, μία από τις πλέον καταξιωμένες Ελληνίδες επιστήμονες στον κλάδο της Πυρηνικής Ιατρικής, εντάσσεται στο δυναμικό των διαγνωστικών κέντρων της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, ως επικεφαλής του τομέα Πυρηνικής Ιατρικής του Ομίλου.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο ομιλος, «η πολυετής εμπειρία και εξειδίκευσή της σε Ελλάδα και Αμερική, καθιστά τη Δρα. Κουτελού – έως πρόσφατα διευθύντρια του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου – μια ακόμη υψηλού κύρους προσθήκη στη στελεχιακή ομάδα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Η παρουσία της ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική δέσμευση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για παροχή ιατρικών υπηρεσιών ανώτατου επιπέδου, με έμφαση στην καινοτομία, την αξιοπιστία και τον άνθρωπο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στη διεύρυνση της επιστημονικής αριστείας του ανθρώπινου δυναμικού του ώστε κάθε εξεταζόμενος – ασθενής να λαμβάνει τη βέλτιστη δυνατή εξατομικευμένη φροντίδα από υψηλής κατάρτισης επιστήμονες. Στόχος να διασφαλίζονται η ακρίβεια και αξιοπιστία των προληπτικών ή/και διαγνωστικών εξετάσεων από τις οποίες εξαρτάται η πορεία για την καλή υγεία των πολιτών που εμπιστεύονται καθημερινά τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για την υγεία τους.

Το ίδιο συστηματικά, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επενδύει στην τεχνολογία και, πλέον, την Τεχνητή Νοημοσύνη με τελευταίας λέξης ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, που συμβάλλει στην απόλυτα ασφαλή, αναλυτική εκτίμηση των ιατρικών αποτελεσμάτων».