Ideal Holdings – Το ελληνικό private equity που χτίζει υπεραξίες με μέθοδο

Η Ideal Holdings στη μακροπρόθεσμη διαγραμματική ανάλυση εμφανίζεται να μαζεύει δυνάμεις μέσα στον τριγωνικό σχηματισμό “T“, για να τον διασπάσει ανοδικά στα 6,39 ευρώ και να κινηθεί προς την περιοχή των 7,00 με 7,40 ευρώ.

Ο όμιλος αναδεικνύεται σε έναν ώριμο επενδυτικό οργανισμό με χαρακτηριστικά private equity, στρατηγικά τοποθετημένο, ώστε να επωφεληθεί από τη νέα φάση αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας.

Με διαθέσιμη “δύναμη πυρός” περίπου 400 εκατ. ευρώ για εξαγορές και αναπτυξιακές κινήσεις, η εταιρεία σχεδιάζει στοχευμένες επενδύσεις που αποδίδουν εσωτερική απόδοση (IRR) άνω του 15%. Η Ideal προσδοκά συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA 81 εκατ. ευρώ έως το 2028 από τις τρεις βασικές θυγατρικές της: Μπάρμπα Στάθης, Αττικά Πολυκαταστήματα και κλάδο πληροφορικής, οι οποίες παρουσιάζουν διαχρονική αύξηση σε πωλήσεις και περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, η Ideal ενισχύει τη θέση της ως επενδυτικός κόμβος διαφοροποίησης, εξετάζοντας στοχευμένες προσθήκες στον τομέα της τεχνολογίας ή της βιομηχανίας τροφίμων, αξιοποιώντας συνέργειες εντός του χαρτοφυλακίου. Η πολιτική διανομής με 40%–50% payout ratio υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση προς τους μετόχους, ενώ η στρατηγική ευελιξία επιτρέπει αξιοποίηση υπεραξιών μέσω επιλεκτικών πωλήσεων θυγατρικών.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 20, 2025