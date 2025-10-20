moody’s:-Στρατηγικά-κέρδη-για-eurobank-από-την-εξαγορά-της-eurolife

Στις 13 Οκτωβρίου, η Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. και η θυγατρική της, Eurobank S.A., ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν το term sheet για την εξαγορά του υπόλοιπου 80% της Eurolife FFH Life Insurance από την Fairfax Financial Holdings Limited, έναντι 813 εκατ. ευρώ, επανακτώντας την πλήρη κυριότητα μίας εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής στην Ελλάδα θυμίζει η Moody’s σε ανάλυσή της για την επιχειρηματική κίνηση.

Η συναλλαγή, η οποία αποτιμά την Eurolife σε 1,45 φορές τη λογιστική της αξία, είναι πιστωτικά θετική για την Eurobank, καθώς ισχυροποιεί τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενισχύει την κερδοφορία της και διευρύνει τις πηγές εσόδων της.

Παρότι η συμφωνία συνεπάγεται μέτριο βραχυπρόθεσμο κεφαλαιακό κόστος, τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά και χρηματοοικονομικά οφέλη είναι σημαντικά, ενισχύοντας το πιστωτικό προφίλ της Eurobank καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει την παρουσία της στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Η επαναγορά της Eurolife αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Eurobank, η οποία αναγκάστηκε να αποεπενδύσει από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2015, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της.

Με την οικονομική της ισχύ πλέον αποκατεστημένη, η Eurobank είναι σε θέση να επανεντάξει μια δραστηριότητα που συμπληρώνει άριστα τον πυρήνα των τραπεζικών και διαχειριστικών της εργασιών. Η πλειονότητα των εργαζομένων της Eurolife είναι πρώην στελέχη του ομίλου Eurobank, γεγονός που διασφαλίζει κοινή εταιρική κουλτούρα και νοοτροπία, διευκολύνοντας την ομαλή επιχειρησιακή ενσωμάτωση.

Επιπλέον, περίπου 80% της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Eurolife τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί μέσω των δικτύων διανομής της Eurobank, γεγονός που επιβεβαιώνει τη φυσική συνέργεια μεταξύ των δύο οργανισμών.

Η συναλλαγή αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας της Eurobank. Η διοίκηση προβλέπει αύξηση κατά 100 μονάδες βάσης (bp) της απόδοσης επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoTBV) του ομίλου, η οποία ανήλθε σε 16,6% τον Ιούνιο 2025. Η συμφωνία θα ενισχύσει επίσης τη δυνατότητα οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, καθώς η ενοποίηση των κερδών της Eurolife θα είναι άμεσα προσθετική στα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου.

Τα έσοδα από προμήθειες και προμήθειες διαχείρισης αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 12%, με τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίων και ασφαλιστικών υπηρεσιών να υπερβαίνει το 30% των συνολικών λειτουργικών εσόδων (από 22% τον Ιούνιο 2025). Αυτή η μετατόπιση θα μειώσει την εξάρτηση της τράπεζας από το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα και θα στηρίξει πιο ανθεκτικό προφίλ κερδοφορίας.

Η Eurobank εκτιμά ότι η άμεση αρνητική επίδραση στον δείκτη Common Equity Tier 1 (CET1) θα ανέλθει σε 120 μονάδες βάσης (από προσαρμοσμένο pro forma επίπεδο 15,5% τον Ιούνιο 2025), αντικατοπτρίζοντας κυρίως την υπεραξία (goodwill) που δημιουργείται από την εξαγορά. Ωστόσο, η Eurobank σκοπεύει να υποβάλει αίτημα εφαρμογής του λεγόμενου “Danish Compromise” σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων της ΕΕ (CRR), το οποίο -εφόσον εγκριθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) εντός του επόμενου έτους- θα μετριάσει τον κεφαλαιακό αντίκτυπο.

Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο bancassurance και διαχείρισης πλούτου της Eurobank, προσφέροντας μεγαλύτερες δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων σε ιδιώτες και επιχειρηματικούς πελάτες. Η πλήρης ενοποίηση της Eurolife θα επιτρέψει στην Eurobank να προσφέρει ευρύτερη γκάμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας την εμπειρία πελάτη και στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, η θυγατρική της Eurobank στην Κύπρο, Eurobank Limited, συμφώνησε να πωλήσει ποσοστό 45% της γενικής ασφαλιστικής θυγατρικής της ERB Ασφαλιστική (ERBA) στη Fairfax έναντι 59 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την πρώτη είσοδο της Fairfax στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά. Η Fairfax διατηρεί το δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου 55% της ERBA στο μέλλον.

Η συναλλαγή αυτή εισάγει έναν ισχυρό διεθνή εταίρο στην ERBA, ενισχύοντας τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στην Κύπρο (αξιολόγηση A3 σταθερή). Και οι δύο συναλλαγές τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, οπότε η Eurobank θα αρχίσει να ενοποιεί τα αποτελέσματα της Eurolife, καταλήγει η Moody’s.