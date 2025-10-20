oracle:-Απώλειες-σχεδόν-10%-σε-δύο-ημέρες-λόγω-των-«φιλόδοξων»-στόχων

Μετά τις απώλειες 7% που κατέγραψε η μετοχή την Παρασκευή, η χειρότερη επίδοση από τον Ιανουάριο, σήμερα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας η πτώση συνεχίζεται, αφού υποχωρεί πάνω από 3%.

Φρένο φαίνεται να πατάει το παρατεταμένο ράλι που έχει καταγράψει η Oracle, λόγω της πρωταγωνιστικής θέσης του τεχνολογικού κολοσσού στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά τις απώλειες 7% που κατέγραψε η μετοχή την Παρασκευή, η χειρότερη επίδοση από τον Ιανουάριο, σήμερα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας η πτώση συνεχίζεται, αφού υποχωρεί πάνω από 3%.

Οι απώλειες έχουν ξεκινήσει από την στιγμή που η εταιρεία λογισμικού αποκάλυψε ένα μακροπρόθεσμο, φιλόδοξο outlook, σε συνάντηση αναλυτών στο συνέδριο Oracle AI World στο Λας Βέγκας.

Η Oracle δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει έσοδα από υποδομές cloud ύψους 166 δισ. δολ. για το οικονομικό έτος 2030, από 18 δισ. δολ. το οικονομικό έτος 2026. Η εταιρεία προβλέπει πλέον προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 21 δολαρίων με συνολικά έσοδα 225 δισ. δολ. το οικονομικό έτος 2030, τα οποία αντιπροσωπεύουν ετήσια αύξηση πωλήσεων άνω του 31%.

Η αρχική αντίδραση της αγοράς ήταν θετική. Οι μετοχές της Oracle αυξήθηκαν κατά 3,1% την Πέμπτη, συνεχίζοντας ένα ράλι που έχει ενισχύσει την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατά περισσότερο από 160% σε δύο χρόνια.

Ωστόσο, μια νότα σκεπτικισμού εμφανίστηκε την Παρασκευή, με ορισμένους αναλυτές να αμφισβητούν την ικανότητα της Oracle να επιτύχει τους υψηλούς στόχους της, η οποία συνεχίζεται και σήμερα Δευτέρα.

«Νιώθω ότι η μετοχή μπορεί να πάρει μια μικρή ανάσα εδώ, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται αυτούς τους αριθμούς και προσπαθούν να βρουν σιγουριά σχετικά με το πόσο εφικτοί είναι αυτοί οι μακροπρόθεσμοι αριθμοί», δήλωσε ο Ρίσι Τζαλούρια, αναλυτής της RBC Capital Markets, στο NBC. Ο Τζαλούρια διατήρησε την σύσταση «hold» στη μετοχή.

Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής της JPMorgan, Μαρκ Μέρφι επεσήμανε ότι αν και ο στόχος εσόδων της Oracle για το 2030 ήταν εντυπωσιακός, δείχνει επίσης ότι η αύξηση των εσόδων από νέες ή επεκτεινόμενες συμβάσεις επιβραδύνεται στο τέλος της δεκαετίας. Ο Μέρφι δήλωσε ότι οι προβλέψεις της Oracle υποδηλώνουν αύξηση των καθαρών νέων εσόδων στο 150% στο οικονομικό έτος 2028 της εταιρείας, αλλά επιβράδυνση στο 22% το 2029. Οι στόχοι έδειξαν ότι τα καθαρά νέα έσοδα θα μειωθούν κατά 27% το 2030.

Παρά την διήμερη πτώση, η μετοχή της Oracle έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 75% για το έτος, καθώς η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα στον χώρο του cloud της τεχνητής νοημοσύνης.