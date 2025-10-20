pizza-hut:-«Λουκέτο»-σε-68-καταστήματά-της-στο-Ηνωμένο-Βασίλειο

Η Pizza Hut πρόκειται να κλείσει 68 εστιατόρια, μετά την πτώχευση της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία των καταστημάτων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky News.

Επί του παρόντος, δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι εργαζόμενοι ενδέχεται να επηρεαστούν από το «λουκέτο».

Η DLC London Pie, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα εστιατόρια της Pizza Hut στο Ηνωμένο Βασίλειο, διόρισε ειδικούς διαχειριστές σήμερα, Δευτέρα.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός κολοσσός στον κλάδο της φιλοξενίας, Yum! Brands, ο οποίος κατέχει την πολυεθνική επιχείρηση Pizza Hut, δήλωσε ότι αγόρασε τη λειτουργία των εστιατορίων στο Ηνωμένο Βασίλειο – μια συμφωνία διάσωσης που θα αποτρέψει το κλείσιμο 64 καταστημάτων και θα διασφαλίσει το μέλλον 1.277 εργαζομένων.