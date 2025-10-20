Stéphane Boujnah (Euronext): Δεν θα αυξήσουμε το τίμημα για την ΕΧΑΕ και δεν υπάρχει plan B

Θέλουμε η Δημόσια Προσφορά να είναι επιτυχής, αλλά αν αυτό δε συμβεί τότε η Euronext θα αποσυρθεί από την ελληνική αγορά και θα υλοποιήσει τα σχέδιά της σε κάποια άλλη αγορά, ανέφερε ο CEO της Euronext. «Οι μέτοχοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν».

Στις προεκτάσεις της εξαγοράς της ΕΧΑΕ, σε περίπτωση που η Δημόσια Προσφορά αποδειχθεί επιτυχής, αλλά και στα οφέλη που θα προκύψουν για τις ελληνικές εισηγμένες και την ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα ο CEΟ της Euronext, Stéphane Boujnah.

Ο κ. Boujnah επανέλαβε την πρόθεση του ομίλου της Euronext να μετατρέψει το ΧΑ και την Ελλάδα σε χρηματιστηριακό κόμβο στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, και τόνισε εμφατικά πόσο σημαντική θα είναι για τη Euronext η εξαγορά της ΕΧΑΕ, ως ένα κρίσιμο βήμα στη δημιουργία της ραχοκοκαλιάς μιας ευρωπαϊκής ένωσης κεφαλαιαγορών.

Μεταξύ άλλων, ο Stéphane Boujnah ανέλυσε το μοντέλο διακυβέρνησης του ομίλου, αλλά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στην ΕΧΑΕ, την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές εισηγμένες αλλά και σε εταιρείες που θα μπορούσαν μελλοντικά να δρομολογήσουν την εισαγωγή τους στο ταμπλό, η ένταξη στον όμιλο της Euronext.

Αναφερόμενος στο τίμημα που προσφέρει η Euronext (ανταλλαγή μετοχών με αναλογία 20:1) για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, ο κ. Boujnah εμφανίστηκε κάθετος: «Δεν πρόκειται να αυξήσουμε το τίμημα».

Όπως εξήγησε, η ΕΧΑΕ είναι ήδη ένα success story, αλλά λειτουργεί ως μονοπώλιο και αν η Euronext πρέπει να κάνει υποθέσεις για το ποιο τίμημα είναι εύλογο, θα πρέπει να υποθέσει ότι η ελληνική αγορά δεν θα παραμείνει για πάντα μονοπωλιακή, δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει για πάντα υπηρεσίες στις σημερινές υψηλές τιμές, και κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί να κάνει επενδύσεις υψηλού κόστους προκειμένου να παραμείνει τεχνολογικά ανταγωνιστική, αλλά και ασφαλής απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.

Με άλλα λόγια, ο κ. Boujnah περιέγραψε την ΕΧΑΕ ως μια εταιρεία που βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και η οποία θα πρέπει αργά η γρήγορα να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταξη σε έναν όμιλο της εμβέλειας της Euronext είναι ίσως η καλύτερη επιλογή.

«Θέλουμε η Δημόσια Προσφορά να είναι επιτυχής και θα ενθουσιαστούμε αν πετύχει» ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά αν αυτό δε συμβεί, τότε η Euronext θα αποσυρθεί. «Οι μέτοχοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν», είπε, εξηγώντας ότι η προσφορά είναι εκεί, είναι προαιρετική και διαφανής.

Ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι «δεν υπάρχει plan B» και ότι «αν η προσφορά αποτύχει θα αποσυρθούμε εντελώς από την ελληνική αγορά». «Είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς, αλλά αν δεν προχωρήσει τότε θα υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας, για ένα νέο περιφερειακό κέντρο, σε κάποια άλλη αγορά» σημείωσε. Εξήγησε, δε, ότι η εξαγορά της ΕΧΑΕ είναι ένα σημαντικό deal για τη Euronext, αλλά όχι υπαρξιακής σημασίας για τον όμιλο.

