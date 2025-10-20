tζιτζικώστας:-Τον-Νοέμβριο-θα-υπογραφεί-το-σύμφωνο-συνεργασίας-για-τον-κάθετο-άξονα-Ελλάδας,-Βουλγαρίας,-Ρουμανίας

Τον Νοέμβριο θα υπογραφεί στις Βρυξέλλες σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και της Κομισιόν για τον κάθετο άξονα που θα ενώνει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το εν λόγω έργο ως «απόλυτη, πρώτη προτεραιότητα» και ως την «επιτομή των ευρωπαϊκών διασυνοριακών προγραμμάτων υποδομών» καθώς, όπως εξήγησε, «πρόκειται για έναν άξονα σιδηροδρομικό και οδικό, με σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και σύγχρονα τρένα, που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ευρώπη και φυσικά για τις τρεις αυτές χώρες, ιδιαίτερα με την έννοια ότι θα ενώσει τη θάλασσα του Αιγαίου με τον Εύξεινο Πόντο, με τη Μαύρη Θάλασσα».

Ειδικότερα ανέφερε ότι «ο κάθετος άξονας θα ενώνει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και από εκείνο τον άξονα θα συνδέονται ανατολικά η Μολδαβία και η Ουκρανία και δυτικά η υπόλοιπη Ευρώπη».

«Για το συγκεκριμένο θέμα, με το που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, κάλεσα τους τρεις αρμόδιους υπουργούς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας σε σύσκεψη στις Βρυξέλλες για να συμφωνήσουμε την έναρξη των εργασιών αναβάθμισης ή εκτέλεσης στην υφιστάμενη και στη νέα χάραξη, προκειμένου ο άξονας αυτός να προχωρήσει γρήγορα. Έτσι λοιπόν τον Νοέμβριο φέτος υπογράφουμε στις Βρυξέλλες ένα σύμφωνο συνεργασίας των τριών χωρών και της Κομισιόν με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο δράσης, με σφιχτά χρονοδιαγράμματα προκειμένου η κάθε χώρα να προχωρήσει στην υλοποίηση των τμημάτων που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του κάθετου αυτού άξονα» συμπλήρωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε: «θα είναι ένας άξονας σημαντικός και για το εμπόριο και για την στρατιωτική κινητικότητα, της οποίας έχω την ευθύνη καθώς, λόγω των νέων γεωπολιτικών εξελίξεων, οφείλει η Ευρώπη, πέρα από τα αμυντικά συστήματα που θα αναπτύξει, να αναπτύξει και τις υποδομές εκείνες που θα επιτρέψουν σε βαρέα οχήματα, εξοπλισμό αλλά και στρατιώτες να μεταβαίνουν ταχύτατα στα σημεία που θα πρέπει».

Ειδικά για τη χώρα μας τόνισε ότι «η προοπτική για την Ελλάδα είναι τεράστια, διότι αποκτά έναν πάρα πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό και εμπορικό ρόλο αφού τα λιμάνια της θα είναι πύλες εισόδου για όλη την Ευρώπη. Ουσιαστικά πλέον όλο το εμπόριο θα μπορεί να εκτελείται από την Ελλάδα προς το κέντρο της Ευρώπης αλλά και ανατολικά έως τη Μολδαβία και την Ουκρανία».

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι στόχος του έργου είναι «να συνδεθεί η Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι» και πρόσθεσε: «αυτό εκτός από τη στρατιωτική και αμυντική πλευρά ή την εμπορική της πτυχή θα έχει και μια πολύ σημαντική πτυχή και για τον τουρισμό, διότι οι πολίτες και οι επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον άξονα που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με όλη την Ευρώπη».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό ανέφερε, τέλος, ότι η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει και από ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και από εθνικούς πόρους των τριών χωρών.