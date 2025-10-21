Αγώνας-δρόμου-από-τη-wolt-market-στο-q-commerce

Η ανάγκη για ταχύτητα από τη μια και για εξοικονόμηση κόστους από την άλλη όχι μόνο δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά αυτές οι δύο έννοιες δεν συγκλίνουν πάντα.

Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ δίνουν μάχη σπιθαμή προς σπιθαμή για τον όγκο πωλήσεων, ενώ οι καταναλωτές, κυνηγούν τις προσφορές και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Κι όμως, η άνεση της παράδοσης «σε λίγα λεπτά» φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα νέο κοινό, καταναλωτές που εκτιμούν περισσότερο τον χρόνο παρά τα ευρώ που εξοικονομούν.

Το λεγόμενο q-commerce, η δυνατότητα να λάβει κανείς ψώνια σούπερ μάρκετ μέσα σε λίγα λεπτά, επαναπροσδιορίζει σταδιακά τις συνήθειες μιας αγοράς που άλλοτε θεωρούνταν ακίνητη.

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται η Wolt Market, θυγατρική της Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Μ.Α.Ε., η οποία ακόμη δεν έχει δημοσιεύσει τις οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση του 2024 και κατ’ επέκταση της αμερικανικής DoorDash.

Πέρυσι, πάντως, η Wolt Market αύξησε τις πωλήσεις της κατά 54,64%, στα 35,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές σχεδόν περιορίστηκαν στα 24,9 χιλ. ευρώ έναντι 233,6 χιλ. το 2023. Διαθέτει πλέον 12 καταστήματα (το 2023 ήταν 11) εκ των οποίων οκτώ στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης. Η μητρική ενίσχυσε το κεφάλαιο με 5 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024, το ενεργητικό της έφτασε τα 6,8 εκατ. ευρώ, με υποχρεώσεις μόλις 2 εκατ., αποτυπώνοντας μια προσεκτικά χρηματοδοτημένη επέκταση.

Η πρόκληση για τη Wolt Market είναι να περάσει από τη «διαφοροποίηση μέσω ταχύτητας» στη διαφοροποίηση μέσω εμπειρίας και στο τέλος της ημέρας να αυξήσει όγκο πωλήσεων και να εμφανίσει κέρδη.

Το παράδειγμα της Wolt Market υποδηλώνει ότι ένα υβριδικό μοντέλο, μέρος τεχνολογική πλατφόρμα, μέρος εταιρεία logistics, μπορεί να επιβιώσει, εφόσον διατηρεί χρηματοδοτική στήριξη. Όμως το αν το q-commerce στην Ελλάδα θα αποδειχθεί κερδοφόρο, μένει να φανεί.