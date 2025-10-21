Ανδρουλάκης:-«Η-κυβέρνηση-επιλέγει-να-ανοίξει-ένα-εσωτερικό-μέτωπο-διχασμού»

Με δριμεία κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε στη Βουλή, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση για φαρισαϊσμό, αλαζονεία και επιδίωξη διχασμού. Όπως τόνισε, «η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας. Μετατρέπει τα πάντα σε όχημα πολιτικής διαχείρισης».

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι το ερώτημα αν «είμαστε υπέρ ή κατά της φύλαξης του μνημείου» είναι προφανές για όλους τους Έλληνες, καθώς κάθε μνημείο αποτελεί σύμβολο των αγώνων, της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας. «Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εθνικής μας συνείδησης, γι’ αυτό σταματήστε να ψαρεύετε σε επικίνδυνα θολά νερά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν η χώρα μπορεί να αντέξει έναν νέο κύκλο διχασμού. Κάλεσε τον πρωθυπουργό να ενώσει τον ελληνικό λαό γύρω από κοινά εθνικά οράματα με αξιοπιστία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, αλλά έναν ηγέτη που θα ενώνει και θα εστιάζει στα εξωτερικά ζητήματα. Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι εργαλειοποιεί ένα εθνικό σύμβολο ενότητας για να διχάσει την κοινωνία.

Παράλληλα, ανέφερε: «Παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο παίρνετε μηδέν. Η κοινωνία χρειάζεται αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα. Είστε κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας. Γι’ αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή».

Απαντώντας στον πρωθυπουργό για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αντιφάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Ανέφερε πως ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το κρατικό πόρισμα «ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας», αλλά τώρα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ επειδή το χρησιμοποίησε για την υπόθεση της πυρόσφαιρας.

Σχολίασε επίσης τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι περί διαφθοράς, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση ευθυνών στην υπόθεση της σύμβασης 717 και του κ. Καραμανλή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καυτηρίασε το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν βρήκε χρόνο να μιλήσει για το 13ωρο στην εργασία, αλλά, όπως είπε, «ήρθατε σήμερα για να εισηγηθείτε τη ‘μεγάλη’ μεταρρύθμιση να καθαρίζουν τον Άγνωστο Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τροπολογία αφορά στην ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε εργολάβους, υποστηρίζοντας πως το μόνο που θα μείνει είναι αυτή η ρύθμιση. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα απαιτηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες και όχι απευθείας αναθέσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις εσωκομματικές διαφωνίες της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τον ρόλο του υπουργού Άμυνας στην εφαρμογή της τροπολογίας.

Υποστήριξε πως το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο προστατεύει επαρκώς τα μνημεία εθνικής σημασίας, επικαλούμενος το άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα και το άρθρο 11 του Συντάγματος για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει τη δημόσια ατζέντα, αποφεύγοντας τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Παρέθεσε παραδείγματα τροπολογιών του ΠΑΣΟΚ για σημαντικά ζητήματα που, όπως είπε, απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη ρύθμιση για το 13ωρο στην εργασία, καταγγέλλοντας τη διασπορά fake news από την κυβέρνηση. Ανέφερε πως η κυβέρνηση παραπλανά εργαζόμενους και πολίτες σχετικά με τις εργασιακές ρυθμίσεις, επικαλούμενος το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις κλαδικές συμβάσεις.

