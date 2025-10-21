Δένδιας:-«Οι-Ένοπλες-Δυνάμεις-δεν-θα-αντιμετωπίσουν-τον-Άγνωστο-Στρατιώτη-σαν-άσκηση-πολιτικής-και-διχασμού-της-κοινωνίας»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας προέβη σε τοποθέτηση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορθά τόνισε πως ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό. Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

