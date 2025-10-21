Δίκη για Τέμπη: Σε αίθουσα 283 τ.μ. η έδρα του δικαστηρίου – «Θα παρίστανται 250 δικηγόροι», τόνισε ο Γ. Φλωρίδης

Μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων ετών, για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με όγκο δικογραφίας περισσότερες από 60.000 σελίδες και 36 κατηγορούμενους ξεκινά στις 23 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Campus Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο έχει ήδη διαμορφωθεί σε αίθουσα ακροατηρίου 283,75 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται ότι έχουν προβλεφθεί χώροι για το κοινό, τους δημοσιογράφους, την αστυνομία και τη διάσκεψη των δικαστών.

Δίπλα στην κεντρική αίθουσα έχουν διαμορφωθεί βοηθητικοί χώροι: αίθουσα αναμονής μαρτύρων, χώρος δικηγόρων, φουαγιέ και αίθουσα Τύπου μόλις 17 τ.μ., κάτι που ήδη προκαλεί προβληματισμό για τις συνθήκες κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης

Yπενθυμίζεται ότι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών, ενώ τρεις παραπέμπονται για πλημμελήματα. Πρόκειται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για δύο Ιταλούς τεχνικούς της Hellenic Train και ένα μέλος της επιτροπής που ενέκρινε τη μετάταξη του σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας, παρά το όριο ηλικίας που προέβλεπε ο νόμος.

Φλωρίδης: Τέτοις χώρος δεν υπάρχει στην Αθήνα

«Ξεκινήσαμε στη Λάρισα από το μηδέν και ξεκινήσαμε νωρίς, γιατί ξέραμε ότι αν αυτό το αφήσουμε τελευταία στιγμή, δεν θα είχαμε χώρο, όπως γινόταν παλιότερα. Σε συνεργασία με την περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπου είχε εντοπίσει το κτίριο μαζί με τις δικαστικές αρχές και την αστυνομία ξεκινήσαμε μια διαδικασία ανακαίνισης αλλά και διαμόρφωσης αυτού του κτιρίου», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως εξήγησε, στην κύρια αίθουσα θα βρίσκονται οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και περίπου 200–250 δικηγόροι, ενώ παραπλεύρως έχουν προβλεφθεί χώροι για το κοινό, τους δημοσιογράφους, την αστυνομία και τη διάσκεψη των δικαστών.

«Τα πολιτικά πρόσωπα εξετάζονται από τη Βουλή και, αν προκύψει παραπομπή, δικάζονται από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Δεν μπορούν να δικαστούν με τη συνήθη διαδικασία», εξήγησε, προσθέτοντας ότι, εφόσον παραπεμφθούν, θα υπάρξει ξεχωριστή δίκη για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ερωτηθείς για την εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας, ο υπουργός ανέφερε ότι δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες, καθώς «εκκρεμούν αιτήματα των ενδιαφερομένων, όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για διορισμό τεχνικού συμβούλου».

