Δυναμικά-στην-αγορά-των-επαγγελματικών-pcs-μπαίνει-η-asus

To δίκτυο συνεργατών και τα πλάνα ανάπτυξης της αγοράς.

Με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης προχωρά η επέκταση της Asus στην εγχώρια αγορά των επαγγελματικών laptop και desktop, η οποία ξεκίνησε σχεδόν προ διετίας. Η ταϊβανέζικη εταιρεία που έχει ήδη κερδίσει την μάχη στα καταναλωτικά προϊόντα gaming, έχει επεκτείνει τις συνεργασίες της με στόχο να πολλαπλασιάσει τις πωλήσεις υπολογιστών σε εταιρικούς πελάτες εντός ελληνικών συνόρων.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η κα Χριστίνα Μπιτσαξή, διευθύντρια πωλήσεων της Asus για εταιρικά συστήματα για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά την σύντομη πορεία της στην συγκεκριμένη αγορά η εταιρεία έχει κερδίσει μερίδιο που ξεπερνά το 5%. Τον τελευταίο χρόνο δε, η ανάπτυξη φτάνει το 60% με τον στόχο για το 2026 να προβλέπει διπλασιασμό του μεριδίου της στην αγορά, ώστε να κινηθεί σε διψήφια ποσοστά.

Στο επίκεντρο σύμφωνα με τα στελέχη της Asus, μπαίνει τόσο η αγορά του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με την εταιρεία να έχει ήδη αποτύπωμα και στις δύο κατηγορίες. Για να το επιτύχει αυτό δε, έχει δημιουργήσει το δικό της οικοσύστημα, έχοντας ως διανομείς την Oktabit και τη Westnet και δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στο οποίο εντάσσονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών ειδών καθώς και μερικοί από τους ισχυρότερους system integrators της ελληνικής αγοράς.

Μέσω αυτών προσφέρει προνόμια στους εταιρικούς πελάτες – η επιδιόρθωση την επόμενη μέρα στον χώρο του πελάτη – που επεκτείνονται πέρα από τα ατού των ίδιων των συστημάτων της, όπως οι εγγυήσεις ανθεκτικότητας των προϊόντων της ή οι ενσωματωμένες λύσεις ασφαλείας και τα ενσωματωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία προσφέρει στα pc/ laptop για επαγγελματική χρήση, δωρεάν, το εργαλείο ΑΙ Expert Meet που κρατά σημειώσεις στα meetings και πολλά ακόμα.

Η εταιρεία άλλωστε η οποία ιδρύθηκε το 1989 στην Ταϊπέι, είναι γνωστή για την ποιότητα κατασκευής και την καινοτομία της κερδίζοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία των gaming laptops και pc, των συσκευών δηλαδή που απαιτούν υψηλές επιδόσεις για απρόσκοπτη εμπειρία.