ΕΛΣΤΑΤ:-Αυξήθηκαν-αφίξεις-και-διανυκτερεύσεις-στα-τουριστικά-καταλύματα-τον-Αύγουστο

Αύξηση 2,4% σημείωσαν τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 2,4% σημείωσαν τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 7.191.177, ενώ οι διανυκτερεύσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 33.942.944, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με το 2024.

Τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,1% στις αφίξεις και 2,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 3,4% και 3,0%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,5% και 83,8%, αντίστοιχα.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 4,7 ημέρες.