ΕΛΣΤΑΤ: Στα 31,5 δισ. τα έσοδα του Δημοσίου το β΄ τρίμηνο – Πλεόνασμα 1,2% του ΑΕΠ το 2024

Στα 31,528 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνηση το β΄ τρίμηνο του 2025 από 30,336 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Στα 31,528 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνηση το β΄ τρίμηνο του 2025 από 30,336 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ήταν 7,818 δισ. ευρώ από 7,586 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές εισφορές διαμορφώθηκαν σε 8,017 δισ. ευρώ από 7,752 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ήταν 29,538 δισ. ευρώ έναντι 27,737 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2024. Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 27,534 δισ. ευρώ από 25,610 δισ. ευρώ.

Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 6,226 δισ. ευρώ από 6,117 δισ. ευρώ.

Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 11,721 δισ. ευρώ από 11,566 δισ. ευρώ και οι επιδοτήσεις ήταν 1 δισ. ευρώ από 1,029 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2024.

Το πρωτογενές πλεόνασμα το β΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 3,994 δισ. ευρώ από 4,726 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Μετά από την πληρωμή τόκων 2,004 δισ. ευρώ το πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης το β΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 1,99 δισ. ευρώ από 2,59 δισ. ευρώ το β΄τρίμηνο του 2024.

Στο τέλος του β’ τριμήνου το δημόσιο χρέος βρισκόταν στα 368,609 δισ. ευρώ από από 369,406 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Στο 1,2% του ΑΕΠ το πλεόνασμα του 2024

Στο μεταξύ το πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης του 2024 διαμορφώθηκε στα 2,91 δισ. ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2025.

Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμάται στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% του ΑΕΠ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2025 και του Οκτωβρίου 2025 υπήρξαν οι εξής αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους, ως ποσοστών του ΑΕΠ: Το πλεόνασμα μειώθηκε τώρα κατά 0,1 μονάδα, ενώ το χρέος αυξήθηκε κατά 0,6 μονάδες.