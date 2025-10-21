Εξαγοράζει-την-coca-cola-beverages-africa-η-coca-cola-hbc-έναντι-$2,6-δισ.

Την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC, σε ένα deal αξίας 2,6 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία ήλθε σε συμφωνία με τη μητρική The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments Pty για την εξαγορά του 75% της CCBA έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, υποδηλώνοντας ένα equity value στα 3,5 δισ. δολάρια.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και νέων μετοχών της Coca-Cola HBC, ύψους 5,47% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας, μεγαλύτερης οντότητας, οι οποίες θα δοθούν στην Gutsche Family Investments Pty.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η CCBA λειτουργεί σε 14 αγορές στην Αφρική, αποτελώντας το 40% των όγκων πωλήσεων σε όλη την ήπειρο.

Η εξαγορά επεκτείνει σημαντικά την υφιστάμενη παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυξάνει την αξία για τους μετόχους, με προσδοκίες για αύξηση των κερδών ανά μετοχή από την πρώτη χρονιά.

Η Coca-Cola HBC σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Ο Αναστάσης Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC, δήλωσε:

«Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη Coca-Cola HBC και συνεχίζει την κληρονομιά μας για ανάπτυξη και συνεργασία σε όλη την Αφρική. Για δεκαετίες, έχουμε επενδύσει για να ξεκλειδώσουμε την εξαιρετική δυναμική της Αφρικής. Ανυπομονούμε να επιταχύνουμε αυτή τη θετική δυναμική με την CCBA για να προσφέρουμε διαρκή αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και να έχουμε μια θετική επίδραση στις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για τη συνεχή συνεργασία και εμπιστοσύνη τους».

Ο Ζόραν Μπογκντανόβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, σχολίασε:

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την απόκτηση της πλειοψηφικής συμμετοχής στην CCBA, με δρόμο προς την πλήρη ιδιοκτησία.

Έχοντας εγκαταστήσει την επιχείρησή μας στη Νιγηρία πριν από σχεδόν 75 χρόνια και με την επιτυχημένη απόκτηση και ενσωμάτωση της επιχείρησης στην Αίγυπτο πριν από τρία χρόνια, έχουμε βαθιά κατανόηση της συναρπαστικής πρότασης που παρουσιάζει η Αφρική. Έχει μια μεγάλη και αυξανόμενη βάση καταναλωτών και υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση της κατανάλωσης κατά κεφαλήν.

Με τις κορυφαίες δυνατότητές μας, την εμπορική εμπειρία και την πρωτοποριακή προσέγγισή μας στη βιωσιμότητα και τις κοινότητες, υποστηριζόμενες από το ταλέντο μας, πιστεύουμε ότι έχουμε τη νικηφόρα φόρμουλα για να οδηγήσουμε βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν η The Coca-Cola Company και η GFI και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την ομάδα της CCBA στη Coca-Cola HBC και να οδηγήσουμε από κοινού την επιτυχία».

Ο Henrique Braun, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Λειτουργιών της The Coca-Cola Company, σχολίασε:

«Η Coca-Cola HBC είναι ένας αξιόπιστος και σημαντικός εμφιαλωτής και θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης της CCBA. Όπως και η Coca-Cola HBC, βλέπουμε τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας στην Αφρική. Εκτιμούμε τον ζωτικό ρόλο της Coca-Cola HBC στο σύστημα της The Coca-Cola Company και τη συνεχή επένδυσή της στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας».

Ο Philipp H. Gutsche, Πρόεδρος της GFI, δήλωσε:

«Η οικογένεια Gutsche έχει δεσμευτεί για την επιχείρηση της The Coca-Cola Company στη Νότια και Ανατολική Αφρική για 85 χρόνια και είναι βέβαιοι ότι η Coca-Cola HBC είναι οι σωστοί εταίροι για να ωθήσουν την επιχείρηση της CCBA προς τα εμπρός για να επιτύχουν με επιτυχία το κοινό όραμα για το σύστημα Coca-Cola στην Αφρική. Η οικογένεια Gutsche θα παραμείνει επενδυμένη στο σύστημα Coca-Cola, και στην Αφρική, μέσω της μετοχικής της συμμετοχής στην Coca-Cola HBC».