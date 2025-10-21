Επίδομα θέρμανσης: Οι αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές – Τα κριτήρια και το ύψος της ενίσχυσης

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε με τη μέση τιμή αυτή τη στιγμή να διαμορφώνεται σε 1,12 ευρώ το λίτρο. Στα τέλη του μήνα αναμένεται η έκδοση της απόφασης για το επίδομα θέρμανσης της φετινής χειμερινής περιόδου μέσω της οποίας θα καθορίζονται η διαδικασία, οι προθεσμίες και οι λεπτομέρειες για την καταβολή του σε περισσότερους από 1 εκατ. δικαιούχους.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση» εκτιμάται ότι θα ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή του επιδόματος, θα πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Με βάση νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ προς πρατηριούχους και καταναλωτές, από φέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνταν επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και να καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, τα παραστατικά πώλησης είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων:

τον ΑΦΜ του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης,

τον κωδικό και την ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

τον Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης». Επίσης, στην πλατφόρμα «myΘέρμανση» υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο Τ.Κ. της διεύθυνσης της παροχής.

Τα κριτήρια χορήγησης

Για να λάβει κανείς το επίδομα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 1.200 ευρώ.

Το επίδομα χορηγείται για μία κύρια κατοικία στην οποία χρησιμοποιούνται πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.