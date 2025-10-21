Ευρεία-στήριξη-των-πολιτικών-ομάδων-του-Ευρωκοινοβουλίου-στα-τρία-νομοθετήματα-του-Δημήτρη-Τσιόδρα-για-τα-χημικά

Σημειώνεται δε ότι κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Δευτέρα το βράδυ, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας του κόμματος Δημήτρης Τσιόδρας απέσπασε επαινετικά σχόλια για το έργο του από την Επίτροπο Αλμπουκέρκε καθώς και από αρκετούς Ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές Ομάδες.

To πρώτο νομοθέτημα για τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας χημικών δεδομένων, εγκρίθηκε με 471 ψήφους στους 642 παρόντες.

Το δεύτερο νομοθέτημα για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Χημικά εγκρίθηκε με 477 ψήφους στους 646 παρόντες.

Το τρίτο νομοθέτημα, για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων όλων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που ασχολούνται με χημικά στην ΕΕ εγκρίθηκε με 469 ψήφους στους 645 παρόντες.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ αμέσως μετά την ψηφοφορία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ευρεία υποστήριξη των τριών νομοθετημάτων. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεταρρύθμιση τεχνικής φύσης. Είναι μια θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης της ασφάλειας των χημικών, η οποία θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών μας και του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Αποτελεί δε, ένα σημαντικό βήμα προς μια ισχυρότερη, πιο διαφανή και πιο αποτελεσματική πολιτική για τα χημικά στην ΕΕ».

Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου τη Δευτέρα το βράδυ, η Επίτροπος Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, σημείωσε χαρακτηριστικά:«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν για την εξαιρετική συνεργασία, και ιδιαίτερα τον εισηγητή, τον ευρωβουλευτή κ. Τσιόδρα, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές. Χάρη στην εποικοδομητική τους προσέγγιση καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε έναν μόλις τρίλογο, στις 12 Ιουνίου».

Ο Γάλλος διαπραγματευτής εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών,Ευρωβουλευτής Κριστόφ Κλερζώ ευχαρίστησε τον Δημήτρη Τσιόδρα «για την αποτελεσματική του καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς υπερασπίστηκε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη μετέφερε με σαφήνεια στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Η Γιούτα Πάουλους, Γερμανίδα Eυρωβουλευτής και αρμόδια για τα συγκεκριμένα νομoθετήματα εκ μέρους των Πρασίνων εξήρε τη διαπραγματευτική ικανότητα του Δημήτρη Τσιόδρα σημειώνοντας: «Πρώτη μας προτεραιότητα, όπως ανέδειξε και ο Δημήτρης Τσιόδρας που είναι εξαιρετικός διαπραγματευτής, πρέπει να είναι η παρακολούθηση των ουσιών που ανιχνεύονται στο αίμα των Ευρωπαίων πολιτών – στοιχείο που καθιστά το πακέτο αυτό κρίσιμη πρωτοβουλία για τη δημόσια υγεία».

Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Λούκας Ζίπερ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Έλληνας Ευρωβουλευτής «πέτυχε κάτι πραγματικά μοναδικό, δεδομένης της πολυπλοκότητας αυτής της νομοθετικής πρότασης» προσθέτοντας ότι «αν και δεν έχω καμία εξειδίκευση στα χημικά, ακόμη κι εγώ κατάφερα να κατανοήσω το περιεχόμενο της πρότασης».

Ο πρώτος Κανονισμός αφορά τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας δεδομένων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η πλατφόρμα αυτή θα περιλαμβάνει δεδομένα των χημικών ουσιών σχετικά με τους κινδύνους, τις ιδιότητες, τις χρήσεις και την περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους προς όφελος της δημόσιας υγείας, της καινοτομίας και της βιομηχανίας.

Ο δεύτερος Κανονισμός αποσαφηνίζει και ενισχύει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Χημικά (ECHA) ενώ ο τρίτος ανακατανέμει τις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που ασχολούνται με χημικά και ενισχύει τη συνεργασία τους ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις.

Είχε προηγηθεί η ευρεία έγκρισή τους από την Ολομέλεια και την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), στις οποίες ο Δημήτρης Τσιόδρας συμμετείχε ως ο διαπραγματευτής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

