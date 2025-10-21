Η-Κρι-Κρι-φιλοξένησε-το-ετήσιο-συνέδριο-του-international-ice-cream

Η Κρι Κρι, η μοναδική ελληνική εταιρεία παγωτού με πανελλαδική διανομή, φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο της καινοτομίας και της παραγωγής παγωτού, φιλοξενώντας στην Ελλάδα το ετήσιο συνέδριο του International Ice Cream Consortium (IICC) για το 2025. Αξίζει να σημειωθεί πως η Κρι Kρι αποτελεί και τη μοναδική ελληνική εταιρεία-μέλος του διεθνούς οργανισμού.

Από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου 2025, εταιρείες παγωτού από ολόκληρο τον κόσμο -από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έως την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή- συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρίες και ιδέες σχετικά με τις τεχνολογικές, παραγωγικές και εμπορικές εξελίξεις του κλάδου, γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση.

Το IICC, που ιδρύθηκε το 1986, αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή σύνδεσμο ανεξάρτητων εταιρειών παγωτού. Στόχος του είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η παρακολούθηση παγκόσμιων τάσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ανεξάρτητων παραγωγών παγωτού μέσω συνεργασίας και κοινής ανάπτυξης. Σήμερα, τα μέλη του παράγουν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο λίτρα παγωτού ετησίως, λειτουργούν σχεδόν 200 γραμμές παραγωγής, ενώ προσφέρουν πάνω από 3.000 μοναδικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τα μέλη του IICC επισκέφθηκαν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Κρι Κρι στις Σέρρες και ξεναγήθηκαν στις γραμμές παραγωγής παγωτού και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και στο Μουσείο Παγωτού της εταιρείας. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις, workshops και θεματικές συζητήσεις,

Αξίζει να αναφερθεί πως, στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν, επίσης, βραβεύσεις των συμμετεχουσών εταιρειών, όπου η Κρι Kρι διακρίθηκε στις κατηγορίες «Καλύτερο Παγωτό» για το Greek Frozen Yogurt Peach και «Το Πιο Καινοτόμο Παγωτό» για το Master Rich Dubai Style Stick.

Αυτές οι σημαντικές βραβεύσεις αποδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η αυθεντικότητα και η καινοτομία της Κρι Kρι αναγνωρίζονται διεθνώς από κορυφαίους experts του παγωτού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο παγκόσμιο σκηνικό παγωτού.

Συνολικά, η φιλοξενία του συνεδρίου στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Κρι Κρι και τη θέση της στην παγκόσμια αγορά παγωτού, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πρεσβευτή της ελληνικής παραγωγής και ποιότητας. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει τη διεθνή παρουσία της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας και αναδεικνύει την Ελλάδα ως κέντρο καινοτομίας και παραγωγής στον κλάδο του παγωτού.

«Η συμμετοχή μας στο IICC και η φιλοξενία του φετινού συνεδρίου στην Ελλάδα αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών ανάμεσα σε ανεξάρτητους παραγωγούς από όλο τον κόσμο ενισχύει τη δυναμική του κλάδου και υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της δημιουργικότητας, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον», δήλωσε ο Γιώργος Τσινάβος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Κρι Κρι.