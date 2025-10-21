Η Μόσχα υποβαθμίζει το σενάριο συνάντησης Τραμπ – Πούτιν σε σύντομο χρονικό διάστημα

Η Ρωσία υποβάθμισε την πιθανότητα διεξαγωγής συνόδου κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι «δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για τη συνάντηση, της οποίας πρέπει να προηγηθούν προπαρασκευαστικές εργασίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

«Ούτε ο πρόεδρος Πούτιν, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Και οι δύο πλευρές, αμερικανική και ρωσική, έχουν πει ότι αυτό μπορεί να πάρει χρόνο», σημείωσε ο Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «σοβαρές προετοιμασίες». Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι είναι «πρόωρο» να συζητηθεί το χρονοδιάγραμμα για τη συνάντηση των Ρώσων υπουργών Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο, η οποία, θεωρητικά, θα ανοίξει το δρόμο για τη σύνοδο Πούτιν-Τραμπ που προγραμματίζεται στη Βουδαπέστη.

«Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για ένα χρονοδιάγραμμα», δήλωσε και ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, όπως μεταδόθηκε από τα επίσημα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας χθες τέθηκε το ζήτημα μιας συνάντησης», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Λαβρόφ και Ρούμπιο τη Δευτέρα.

«Τηλεφωνικές επαφές»

Για την ώρα, «έχουμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τις τηλεφωνικές επαφές», ανακοίνωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. Στις 16 Οκτωβρίου, η σύνοδος κορυφής στη Βουδαπέστη συζητήθηκε για πρώτη φορά μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Αναφέροντας την «πολύ παραγωγική» ανταλλαγή απόψεων που είχε εκείνη την ημέρα με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί «τις επόμενες δύο εβδομάδες», πριν τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, αυτή η προοπτική φαίνεται τώρα να απομακρύνεται. Μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η οποία δεν απέδωσε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αυτή θα ήταν η δεύτερη συνάντηση με στόχο να βρεθεί λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η Ρωσία ξεκίνησε στις αρχές του 2022. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει αν προσκληθεί.

