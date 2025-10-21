Η METLEN πιέζεται, η ΔΕΗ απογειώνεται — Δύο όψεις της ίδιας ενεργειακής αγοράς

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κλάδος της ενέργειας αποτέλεσε για ακόμη μία φορά τον καθρέφτη των ευρύτερων τάσεων στην οικονομία και τη βιομηχανία. Η METLEN (πρώην Μυτιληναίος) σημείωσε πτώση περίπου 1,5%, ενώ η ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) κινήθηκε αντίθετα, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 1,5%.

Μια φαινομενικά απλή διαφοροποίηση στην ημερήσια απόδοση αποκαλύπτει στην πραγματικότητα δύο διαφορετικά ενεργειακά μοντέλα, δύο στρατηγικές και δύο νοοτροπίες απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση που διαμορφώνει τη νέα εποχή της αγοράς.

Η METLEN και το βάρος του φυσικού αερίου

Η METLEN αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και επιθετικούς ενεργειακούς ομίλους της χώρας. Ωστόσο, η σημερινή αρνητική πορεία της μετοχής της έρχεται ως φυσική συνέπεια της εξάρτησής της από το φυσικό αέριο, τόσο για την ηλεκτροπαραγωγή όσο και για τις βιομηχανικές της δραστηριότητες (αλουμίνιο, μέταλλα, υποδομές).

Η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά TTF έχει αυξηθεί πάνω από 15% μέσα σε δύο εβδομάδες, λόγω ανησυχιών για τα αποθέματα, των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των δηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλήρη απεξάρτηση από τις ρωσικές εισαγωγές ως το 2026. Αυτό σημαίνει ότι εταιρείες όπως η METLEN, που στηρίζονται ακόμη σε μεγάλο βαθμό στο αέριο, βρίσκονται μπροστά σε διπλή πίεση: αφενός αυξημένο κόστος παραγωγής και αφετέρου αβεβαιότητα για τη μελλοντική ασφάλεια εφοδιασμού.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία θα χρειαστεί πιο επιθετική στροφή προς τις ΑΠΕ, ιδίως την αποθήκευση ενέργειας, ώστε να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους και να μειώσει την έκθεσή της. Η αγορά άλλωστε έχει δείξει ότι πλέον επιβραβεύει τις “καθαρές” εταιρείες και τιμωρεί όσες παραμένουν εγκλωβισμένες στα ορυκτά καύσιμα.

Χαρακτηριστικά, όπως σημειώνει χρηματιστηριακός παράγοντας, «η METLEN παραμένει εταιρεία υψηλής ποιότητας, αλλά το ενεργειακό της προφίλ μοιάζει ξεπερασμένο. Η εξάρτηση από το φυσικό αέριο είναι σήμερα ό,τι ήταν η εξάρτηση από τον λιγνίτη πριν πέντε χρόνια: ένα δομικό μειονέκτημα».

Η ΔΕΗ και η επιβράβευση της πράσινης μετάβασης

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ δείχνει να κερδίζει το στοίχημα της ενεργειακής αναγέννησης. Η μετοχή της ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας πάνω από τα 11,40 ευρώ, σημείο που λειτουργούσε ως κρίσιμη τεχνική αντίσταση εδώ και εβδομάδες. Η διάσπαση αυτού του επιπέδου ενεργοποίησε αγορές τόσο από εγχώρια όσο και από ξένα χαρτοφυλάκια.

Η θετική δυναμική δεν είναι τυχαία. Η ΔΕΗ έχει κατορθώσει να μετατρέψει το βαρύ παρελθόν του μονοπωλίου σε μοχλό ανάπτυξης, αξιοποιώντας την κεφαλαιακή της ισχύ για να χρηματοδοτήσει μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ. Το χαρτοφυλάκιό της σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, ενώ ταυτόχρονα προχωρά η υλοποίηση επενδύσεων σε διασυνδέσεις, ψηφιοποίηση και δίκτυα.

Επιπλέον, οι πρόσφατες ανακοινώσεις για επέκταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αλλά και οι πληροφορίες για νέα μεγάλα έργα αποθήκευσης, έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών που βλέπουν στη ΔΕΗ το success story της “πράσινης Ελλάδας”. Οι αγορές τιμολογούν ότι η εταιρεία όχι μόνο εξισορροπεί τον ενεργειακό της κίνδυνο, αλλά μπορεί να καταστεί εξαγωγέας τεχνογνωσίας και ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι επενδυτές κάνουν rotation — Από το φυσικό αέριο στην πράσινη ενέργεια

Το χρηματιστηριακό rotation εντός του κλάδου ενέργειας είναι εμφανές. Οι θεσμικοί επενδυτές μεταφέρουν κεφάλαια από τη METLEN στη ΔΕΗ, θεωρώντας ότι η δεύτερη έχει μικρότερο ρίσκο κόστους και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων.

Το φαινόμενο αυτό θυμίζει την αντίστοιχη μεταστροφή που είχαμε δει προ πενταετίας, όταν οι επενδυτές εγκατέλειπαν σταδιακά τις εταιρείες λιγνίτη για χάρη εκείνων που επένδυαν στις ΑΠΕ.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τη μετατόπιση αυτή είναι η νέα στρατηγική των ευρωπαϊκών funds, τα οποία εντάσσουν ολοένα και περισσότερους περιβαλλοντικούς δείκτες στα χαρτοφυλάκιά τους. Οποιαδήποτε εταιρεία εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 40% από ορυκτά καύσιμα χαρακτηρίζεται ως «brown exposure» και περιορίζεται η συμμετοχή της. Η METLEN βρίσκεται κοντά σε αυτό το όριο, ενώ η ΔΕΗ το έχει πλέον υποχωρήσει κάτω από το 25%, κάτι που την καθιστά επιλέξιμη για “green” επενδυτικά κεφάλαια.

Δύο διαφορετικές στρατηγικές, δύο διαφορετικοί ορίζοντες

Πέρα από τη συγκυρία, η σύγκριση των δύο εταιρειών αποκαλύπτει δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις:

Η METLEN επενδύει σε ένα μοντέλο κάθετης ολοκλήρωσης : από την παραγωγή ενέργειας έως τη μεταλλουργία και τις υποδομές. Η στρατηγική αυτή της προσφέρει ευελιξία και διαφοροποίηση, αλλά αυξάνει την έκθεση στο ενεργειακό ρίσκο.

επενδύει σε ένα μοντέλο : από την παραγωγή ενέργειας έως τη μεταλλουργία και τις υποδομές. Η στρατηγική αυτή της προσφέρει ευελιξία και διαφοροποίηση, αλλά αυξάνει την έκθεση στο ενεργειακό ρίσκο. Η ΔΕΗ, αντιθέτως, επενδύει στη διεύρυνση των “καθαρών” δραστηριοτήτων, επιδιώκοντας διεθνοποίηση και εξισορρόπηση μέσω των θυγατρικών της. Το επόμενο στοίχημα είναι η αξιοποίηση της PPC Renewables ως πυλώνα ανάπτυξης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το δίλημμα για τους επενδυτές είναι απλό:

Η METLEN παραμένει ένα ισχυρό “βιομηχανικό στοίχημα”, αλλά η ΔΕΗ είναι το καθαρό ενεργειακό στοίχημα της δεκαετίας.

Η αγορά στέλνει μήνυμα

Η αντίθεση της σημερινής συνεδρίασης δεν είναι μια απλή στατιστική. Είναι ένδειξη στρατηγικής κατεύθυνσης για ολόκληρο τον κλάδο ενέργειας. Οι επενδυτές δείχνουν πλέον ξεκάθαρα ποιο μοντέλο εμπιστεύονται.

Σε μια εποχή όπου η Ευρώπη θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την πράσινη μετάβαση, οι εταιρείες που εξαρτώνται από καύσιμα υψηλού ρίσκου θα πιέζονται — και εκείνες που επενδύουν στην καθαρή ενέργεια θα ανταμείβονται.

Η σημερινή εικόνα στο ταμπλό —με τη METLEN να χάνει έδαφος και τη ΔΕΗ να το κερδίζει— είναι στην ουσία η μικρογραφία της ενεργειακής Ελλάδας που αλλάζει. Μιας Ελλάδας που καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει εγκλωβισμένη στο αέριο ή αν θα επενδύσει με τόλμη στην ανανεώσιμη εποχή.

Η ουσία πίσω από τους αριθμούς

Ορισμένοι βλέπουν στη σημερινή συνεδρίαση μια απλή διαφοροποίηση αποδόσεων. Όμως, όσοι διαβάζουν τη μεγάλη εικόνα, αντιλαμβάνονται πως η αγορά προεξοφλεί την επόμενη δεκαετία.

Η ΔΕΗ, με επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά άνω των 2 GW υπό ανάπτυξη και σχέδια αποθήκευσης 1 GWh, δείχνει να έχει βάλει πλώρη για το μέλλον. Η METLEN, με υψηλή εξάρτηση από φυσικό αέριο και πιο βραδεία πράσινη προσαρμογή, θα πρέπει να επιταχύνει για να μην βρεθεί πίσω από τον ανταγωνισμό.

Επίλογος

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν κάτι παραπάνω από μια διακύμανση τιμών. Ήταν μια δήλωση προθέσεων από την αγορά.

Η METLEN πλήρωσε την ενεργειακή της εξάρτηση, ενώ η ΔΕΗ ανταμείφθηκε για τη μετάβασή της.

Η σύγκριση των δύο δεν είναι απλώς θέμα αριθμών, αλλά θέμα στρατηγικής προσαρμογής. Και όπως πάντα στις αγορές, το μέλλον ανήκει σε εκείνον που προσαρμόζεται πρώτος.