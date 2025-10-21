Ισχυρό-γ’-τρίμηνο-για-general-motors-και-αναβάθμιση-guidance

«Με βάση την απόδοσή μας, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για ολόκληρο το έτος, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη μας στην πορεία της εταιρείας» πρόσθεσε η CEO.

Θετικό αποδείχθηκε το γ’ τρίμηνο για τη General Motors που ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών ενώ παράλληλα αναθεώρησε ανοδικά το guidance για όλο το 2025. Ειδικότερα, η GM ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων ύψους 3,38 δισ. δολαρίων ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,31 δολ/μτχ και υψηλότερα από τα 2,72 δισ. δολάρια του 3ου τριμήνου του 2024.

Ταυτόχρονα, ταα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε 48,59 δισ. δολάρια, πάνω από την εκτίμηση για 45,27 δισ. δολάρια, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε καλύτερη εικόνα για τον αντίκτυπο που αναμένει από τους δασμούς Τραμπ σύμφωνα με το CNBC. Μάλιστα, η αναβάθμιση του guidance αντανακλούν την ισχύ της αυτοκινητοβιομηχανίας ενόψει του τέταρτου τριμήνου.

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις να περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων μεταξύ 12 δισ. δολαρίων και 13 δισ. δολαρίων, ή προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από 9,75 έως 10,50 δολάρια και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές από 10 δισ. έως 11 δισ. δολάρια. Ο νέος στόχος των EPS της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας υποδηλώνει πως τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1,64 δολαρίων και 2,39 δολαρίων.

«Χάρη στις συλλογικές προσπάθειες της ομάδας μας και στο συναρπαστικό χαρτοφυλάκιο οχημάτων μας, η GM πέτυχε ένα ακόμη πολύ καλό τρίμηνο κερδών και ελεύθερων ταμειακών ροών», τόνισε την Τρίτη η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GM, Μέρι Μπάρα. «Με βάση την απόδοσή μας, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για ολόκληρο το έτος, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη μας στην πορεία της εταιρείας» πρόσθεσε η CEO.