Κέρδη στις ασιατικές αλλαγές – Τα βλέμματα στραμμένα στη νέα κυβέρνηση της Ιαπωνίας

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι ασιατικές μετοχές τη συνεδρίαση της Τρίτης (21/10), με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην εκλογή της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία έλαβε 237 από 465 ψήφους στην Κάτω Βουλή. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,15% στις 49.261,00 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε άλμα 1,36% στις 3.916,33 μονάδες και ο SZSE Component έκλεισε με ηχηρά κέρδη 2,09% στις 13.078,98 μονάδες.

Την ίδια στιγμή ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,24% στις 3.823,84 μονάδες, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με κέρδη 0,70% στις 9.094,70 μονάδες, ενώ ο ινδικός Nifty 50 παρέμεινε κλειστός λόγω αργίας.

Παράλληλα, ο Hang Seng του Hong Kong σημείωεσ ράλι 1,08% στις 26.112,00 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι κορεατικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά αφότου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε αποκλειστικά στο CNBC την περασμένη Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται «στο τελικό στάδιο» των διαπραγματεύσεων με τη Σεούλ.

«Η λεπτομέρεια είναι το δύσκολο σημείο, αλλά δουλεύουμε πάνω της», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι π δείκτης Kospi έχει ενισχυθεί περίπου 61% από την αρχή του έτους.

Τη δυναμική ώθησαν κυρίως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, με τη Hyundai Motor να κερδίζει 6,45% και την Kia Corp να προσθέτει 4,28%. Η βαριά μετοχή της Samsung Electronics ενισχύθηκε επίσης κατά 1,73%.

Στην Αυστραλία, οι μετοχές των εταιρειών σπάνιων γαιών κινήθηκαν ισχυρά ανοδικά, μετά την υπογραφή συμφωνίας για κρίσιμα ορυκτά μεταξύ του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιστάθμισης της κινεζικής κυριαρχίας στον τομέα.

Η Lynas Rare Earths ενισχύθηκε 3,8%, η Iluka Resources σχεδόν 6%, η Pilbara Minerals 4,7%, ενώ η VHM εκτοξεύτηκε πάνω από 30% και η Northern Minerals σημείωσε άνοδο σχεδόν 15%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ανέβηκε 1,17%, ενώ ο Hang Seng Tech Index ενισχύθηκε κατά 1,84%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,3%.

Οι μετοχές της CATL στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά 4,73%, μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου το βράδυ της Δευτέρας. Ο προμηθευτής μπαταριών της Tesla ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 18,5 δισ. γουάν (2,6 δισ. δολάρια) για την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 41% σε ετήσια βάση.