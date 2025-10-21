Λαγκάρντ:-«Κλειδί»-η-ένωση-των-κεφαλαιαγορών-για-την-ενεργειακή-μετάβαση

Η Ευρώπη χρειάζεται πιο αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την πράσινη μετάβαση της περιοχής – λαμβάνοντας υπόψη την απαλλαγή της βιομηχανίας από τον άνθρακα, τις μεταφορές και τον ενεργειακό εφοδιασμό – εκτιμώνται σε 1,2 τρισ. ευρώ ετησίως, δήλωσε σε ομιλία της στο Όσλο. Ενώ η Ευρώπη έχει άφθονες ιδιωτικές αποταμιεύσεις, αυτές δεν αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

«Ο κρίκος που λείπει εδώ είναι οι κεφαλαιαγορές», δήλωσε η Λαγκάρντ, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση μέσω δανεισμού και μετοχικού κεφαλαίου κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των αναμενόμενων πηγών χρηματοδότησης των εταιρειών για πράσινα έργα. «Η εμβάθυνση και η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ είναι κρίσιμη για την υποστήριξη των μεγάλης κλίμακας επενδύσεων που χρειαζόμαστε» συμπλήρωσε.

«Καθαρή ενέργεια»

«Βλέπουμε μια αυξανόμενη άρνηση της κλιματικής κρίσης και μια αρνητική αντίδραση στις πράσινες πρωτοβουλίες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξέθεσε περαιτέρω τις ενεργειακές εξαρτήσεις της Ευρώπης ως στρατηγικά τρωτά σημεία, αυξάνοντας τις τιμές του φυσικού αερίου μετά τη διακοπή της τροφοδοσίας μέσω του ρωσικού αγωγού» τόνισε επίσης η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Ως αποτέλεσμα, οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί απότομα, καθώς το φυσικό αέριο παραμένει ο οριακός παράγοντας καθορισμού τιμών στην αγορά ενέργειας της ΕΕ για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Αυτό έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών και έχει αυξήσει τους λογαριασμούς των νοικοκυριών. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν έναν ολοένα και πιο δύσκολο συμβιβασμό μεταξύ τριών βασικών στόχων ενεργειακής πολιτικής.

Χρειαζόμαστε ενέργεια που είναι ασφαλής – επειδή η γεωπολιτική πραγματικότητα έχει αλλάξει.

Χρειαζόμαστε ενέργεια που είναι βιώσιμη – επειδή η κλιματική πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει.

Και χρειαζόμαστε ενέργεια που είναι οικονομικά προσιτή τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις» επισήμανε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Για να προσθέσει: «Τελικά, μόνο η καθαρή ενέργεια έχει τη δυνατότητα να επιτύχει και τους τρεις στόχους, όπως καταδεικνύει η Νορβηγία. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας εδώ κατατάσσεται από τα υψηλότερα στον κόσμο, ενώ οι τιμές ενέργειας των νοικοκυριών είναι περίπου τα δύο τρίτα του μέσου όρου της ΕΕ.

Αλλά για να επιτύχουν το ίδιο και άλλες χώρες, πρέπει να ενεργήσουν πιο αποφασιστικά»

«Η μετάβαση σε ένα σύστημα που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτεί τεράστια επενδυτική ώθηση. Όσο πιο γρήγορα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να ευδοκιμήσουν τέτοιες επενδύσεις, τόσο ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή θα είναι η μετάβαση» κατέληξε.