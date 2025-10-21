ΟΠΕΚΕΠΕ – Βασιλούλη: Αφέθηκε ένας κρατικός ελεγκτικός οργανισμός να καταρρεύσει

Στο ζήτημα της «υποστελέχωσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή της, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, η πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων του οργανισμού, Ανδρονίκη Βασιλούλη. Αφέθηκε ένας κρατικός ελεγκτικός οργανισμός να καταρρεύσει, είπε η κ. Βασιλούλη, σύμφωνα με την οποία, από το 2014 έως και σήμερα, είναι σταθερά μειούμενος ο αριθμός των εργαζομένων, λόγω και της αποχώρησης προσωπικού τα τελευταία χρόνια για άλλες υπηρεσίες, με καλύτερα επιδόματα και συνθήκες εργασίας.

Στην Ελλάδα έχουμε έναν ελεγκτή για 1.268 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στη Γαλλία έναν προς 141 εκμεταλλεύσεις, στην Ισπανία έναν προς 111 ενώ στην Ιρλανδία η αναλογία είναι ένα προς 431, είπε η κ. Βασιλούλη. Όσο για τις αναφορές για διαφθορά είπε ότι, στα 23 χρόνια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός έχει καταβάλει πάνω από 70 δισεκατομμύρια «χωρίς να έχουν αναφερθεί στις εκθέσεις ελέγχου από τέσσερις διαφορετικούς φορείς, σημεία διαφθοράς υπαλλήλων, πολλώ δε μάλλον, να καταδικαστεί υπάλληλος».

Κατά την κ. Βασιλούλη, οι στρατηγικές επιλογές και πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν τη λειτουργία του οργανισμού «δεν αποτελούν ευθύνη των εργαζομένων. Είμαστε όμως εκείνοι που καλούμαστε να τα υλοποιήσουμε, συχνά υπό εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες, και με κίνδυνο να στοχοποιηθούμε για λάθη και αστοχίες, που δεν μας αναλογούν, όπως συμβαίνει και τώρα». Τόνισε επίσης ότι «οι εργαζόμενοι ουδέποτε αρνήθηκαν τον έλεγχο, αντιθέτως ζητούν να ελέγχονται οι διαδικασίες με θεσμικό τρόπο. Δεν προστατεύουμε κανέναν και τίποτα πέρα από την νομιμότητα και λειτουργία του οργανισμού. Είμαστε αυτοί που στα χρόνια της κρίσης κρατούσαμε τον οργανισμό για να συνεχίσει να στηρίζει την αγροτική παραγωγή της χώρας […] Δεν αντιμετωπίζουμε τη δουλειά μας ως πεδίο εφαρμογής πειραμάτων ή ακαδημαϊκών θεωριών διότι κατανοούμε απόλυτα τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν τέτοιου είδους πειραματισμοί στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις ζωές χιλιάδων οικογενειών που μοχθούν στην ύπαιθρο. Ζητούμε για μια ακόμα φορά τη στελέχωση του οργανισμού, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, κυρώσεων ελέγχου, λειτουργικά πληροφοριακά συστήματα, αξιόπιστες βάσεις άλλων υπηρεσιών και ολοκλήρωση αυτών που είναι ημιτελείς, όπως το κτηματολόγιο, και να είμαστε κι εμείς συνομιλητές στις καθοριστικές αποφάσεις για τα εργασιακά μας και γενικότερα για την λειτουργία του νέου οργανισμού στην ΑΑΔΕ την επόμενη μέρα».

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδη για τα θέματα του τεχνικού συμβούλου, είπε ότι, εμάς μας ενδιαφέρει, όποιος και εάν είναι ο τεχνικός σύμβουλος, να εξασφαλίζει στον ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνο το ασφαλές εργαλείο, για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Για το ίδιο θέμα είπε ότι «πάντα ζητούσαμε την ανεξαρτητοποίηση του οργανισμού από ιδιώτες».

Στην ερώτηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας, Μιλένας Αποστολάκη εάν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό «σκάνδαλο», η κ. Βασιλούλη είπε ότι «είναι άδικο να μιλάμε για ένα σκάνδαλο του οργανισμού αγνοώντας την γύρω κατάσταση, και ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και υποδομές στην δημόσια διοίκηση».

Εξάλλου, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Μεϊκόπουλου εάν έχουν δεχθεί πιέσεις οι εργαζόμενοι, οι οποίες να κατέληξαν σε «εντέλλεσθε» για πληρωμές, με τις οποίες διαφωνούσαν την τελευταία εξαετία, η κ. Βασιλούλη είπε ότι αυτό «δεν μπορώ να το απαντήσουμε με ασφάλεια […] Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου όσο συμμετέχω στο σωματείο».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

