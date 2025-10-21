Ο-Ιωάννης-Βιτάλης-αποχωρεί-από-τη-Δωδώνη

Ο Ιωάννης Βιτάλης, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη την τελευταία 15ετία, δεν είναι πλέον στο διοικητικό της συμβούλιο.

Στο νέο Δ.Σ. που εξέλεξε η γενική συνέλευση της 30ής Σεπτεμβρίου πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης, ενώ στη νέα σύνθεση συμμετέχουν οι κ.κ. Σπύρος Παπαγιάννης, Νίκος Σερέτης, Κώστας Βαλιάδης και Γιώργος Μπιζέτας.

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια κομβική στιγμή. Η ΔΩΔΩΝΗ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οδεύει προς την πλήρη εξαγορά από τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη. Πηγές με γνώση αναφέρουν ότι μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το deal με πιθανότερη ημερομηνία την 15η Νοεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Βιτάλη, την τελευταία 15ετία συνέδεσε την επαγγελματική του πορεία με τη γαλακτοβιομηχανία και τον κλάδο. Το 2011 βρέθηκε στο επίκεντρο της αποκρατικοποίησης, συντονίζοντας την εξαγορά της ΔΩΔΩΝΗ εκ μέρους επενδυτικού fund ρωσικών συμφερόντων και από εκείνη τη στιγμή υπηρέτησε τη γαλακτοβιομηχανία ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Δ.Σ. και την εποχή που η Δωδώνη εξαγοράστηκε από τους Αμερικανούς της CVC Capital.

Το 2018 εκλέχθηκε πρώτος πρόεδρος της Διαεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, προωθώντας τη θεσμική θωράκιση του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου διοίκησης που ταυτίστηκε με την περαιτέρω διεθνοποίηση της ΔΩΔΩΝΗ και τη δύο φορές αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της πρώην συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα και υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ανάψει το πράσινο φως στο deal με τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία, το «τιμόνι» της Δωδώνη θα το αναλάβει ο Γιώργος Σαράντης.