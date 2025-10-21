Ο-πολιτικός-κόσμος-αποχαιρετά-τον-Διονύση-Σαββόπουλο

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την λύπη του για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, του αγαπητού Νιόνιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

«Ο Διονύσης έφυγε, αλλά μένουν στη μνήμη μας και στην καρδιά μας ο Μπάλλος, το Κούρεμα, ο Χρονοποιός, όλοι οι μεγάλοι του δίσκοι και όλα του τα τραγούδια από τη «Συννεφούλα» μέχρι το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του. «Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος, με γενναιότητα, διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Μας ενθουσίαζε για δεκαετίες με τον μοναδικό τρόπο εκφοράς του λόγου του, ενώ παράλληλα δίδασκε με το καλλιτεχνικό του ήθος» ανέφερε επίσης ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου. «Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο «Μπάλλος», το «Φορτηγό», τα «Τραπεζάκια έξω», το «Βρώμικο ψωμί» και τόσα άλλα, όπου πάντρευε μοναδικά τη ροκ, τη λαϊκή μουσική και τους παραδοσιακούς ήχους», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Ο «Νιόνιος» δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας σε μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής μουσικής, των μεγάλων Ελλήνων».

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει:

Ένας μεγάλος Έλληνας τραγουδοποιός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, πέρασε στην αιωνιότητα.

Με το έργο του μάς έδειξε πως το τραγούδι μπορεί να είναι στοχασμός, ευαισθησία και ελευθερία μαζί.

Οι στίχοι του έγιναν φάροι για τις εποχές μας — μας ένωσαν, μας συγκίνησαν, μας κράτησαν συντροφιά.

Καλό ταξίδι..

Η Ελλάδα θα σιγοτραγουδά πάντα τα λόγια σου.

«Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα…»

Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας ανέφερε σε ανάρτησή του:

Μας άφησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ένας δημιουργός που ένωσε εποχές, γενιές και γειτονιές, που έβαλε τη μουσική να συνομιλεί με την ψυχή μιας ολόκληρης χώρας.

Οι στίχοι του έγιναν η φωνή της Ελλάδας, όλων μας. Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή. «Σε δημοτικό γηπεδάκι, το βραδάκι συρμάτινο πλεχτό κι από πάνω ένα φωτάκι…»

Καλό ταξίδι, Νιόνιο.

Ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου σχολίασε: «Ο ελληνικός πολιτισμός από απόψε έγινε φτωχότερος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ο υπέροχος αυτός δημιουργός δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Διονύση»

O Παύλος Γερουλάνος ανέφερε σε ανάρτησή του:

«Διονύση μας αγαπημένε, Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε περήφανοι ο ένας για τον άλλον. Περήφανοι για αυτό που είμαστε και για τους γαλαξίες που φτιάχνουμε. Μόνοι μας και όλοι μαζί. Ακούμπησες τη ζωή, την καρδιά και την ψυχή μας, και το έκανες με τα τραγούδια και με την στάση σου. Το έκανες δημόσια και το έκανες στην παρέα. Θα μας λείψεις τόσο τόσο πολύ σε μια εποχή που σε χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ».

Με το τραγούδι «Τσάμικο» αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Αχ Νιόνιο μας… Δε βγαίνει λέξη, ας ηχούν τα λόγια, η φωνή, οι μελωδίες σου, που έδωσαν νόημα στη ζωή μας» σχολίασε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

