Πέρασμα-σε-εποχή-υψηλών-κερδών-προβλέπει-η-Βιοκαρπέτ

«Το 2025 σηματοδοτεί το σημείο εισόδου στην περίοδο υψηλών θετικών αποτελεσμάτων, εκμετάλλευσης της νέας παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ η ολοκλήρωση των φωτοβολταϊκών έργων θα καταστήσει την εταιρεία ενεργειακά “ουδέτερη” και ανταγωνιστικότερη. Η στρατηγική του ομίλου για το διάστημα 2025-2027 αποτυπώνει τη δέσμευση στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή εξωστρέφεια».

Με αυτό τον τρόπο περιγράφει τις προοπτικές του ο όμιλος Βιοκαρπέτ, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία (εμπορία), η πληροφορική, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, (διαθέτει μονάδες αθροιστικής ισχύος 35 Mw) και κυρίως στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου μέσω της θυγατρικής Exalco.

Ήδη κατά το πρώτο μισό του 2025 η εισηγμένη εμφάνισε αύξηση πωλήσεων από τα 105,6 στα 110,7 χιλ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία 1,61 εκατ. έναντι οριακού αποτελέσματος κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η βελτίωση των επιδόσεων ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανοδικής πορείας της τιμής του αλουμινίου.

Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η Βιοκαρπέτ ολοκλήρωσε επενδύσεις ύψους 58 εκατ. ευρώ, οι οποίες αύξησαν την παραγωγικότητα, ενίσχυσαν την παρουσία του ομίλου στις ΑΠΕ και ανέβασαν το ποσοστό της ανακυκλώσιμης πρώτης ύλης πάνω από το 40%.

Στα άμεσα επενδυτικά σχέδια της διοίκησης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση, έως τα τέλη του 2026, της επένδυσης ύψους τριών εκατ. ευρώ για την αυτοματοποίηση της συσκευασίας των προϊόντων προφίλ αλουμινίου της θυγατρικής εταιρείας Exalco και η αξιοποίηση των αδειών για δύο μονάδες αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συνολικής ισχύος 50Mw.

Ο όμιλος Βιοκαρπέτ διαθέτει τα προϊόντα του σε περισσότερες από 35 χώρες ανά τον κόσμο και πάνω από το 50% του συνολικού του κύκλου εργασιών κατευθύνεται στο εξωτερικό. Στους στόχους της είναι η αύξηση της παραγωγικότητας (οικονομίες κλίμακας μετά την παραγωγική ενοποίηση), η προώθηση πράσινων προϊόντων, η αύξηση των εξαγωγών και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης στη βιομηχανική παραγωγή.