Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα – Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο

Δέκα μήνες μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Αλέξης Πατέλης ζει μια διαφορετική καθημερινότητα. «Ασχολήθηκα εντατικά με το βιβλίο μου, ήταν μια πολύ απαιτητική δουλειά», λέει στη συνέντευξή του στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη αναφερόμενος στη «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας» που περιγράφει όσα έκανε η Ελλάδα για το comeback της την περίοδο 2019-2024, όταν ο ίδιος υπηρετούσε ως διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Προσπάθησα να το κάνω μυθιστορηματικό – άλλωστε και η ίδια η ζωή εκείνη την περίοδο ήταν μυθιστορηματική. Νέα κυβέρνηση, ένας νέος ιός, πόλεμος, ενεργειακή κρίση… η ζωή ήταν ένα θρίλερ».

«Πατριωτισμός για μένα δεν είναι οι κραυγές τύπου “go back μαντάμ Μέρκελ”. Ο πραγματικός πατριωτισμός είναι να προσφέρεις στην πατρίδα σου», σημειώνει, και αναρωτιέται: «Ήταν πιο πατριώτης ο Βαρουφάκης με την περήφανη διαπραγμάτευση ή ο Μητσοτάκης με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας;».

Επιστρέφοντας στο 2019, θυμάται το κλίμα δυσπιστίας που επικρατούσε. «Υπήρχε η άποψη ότι οι Έλληνες προτιμούν το ψέμα. Ότι μόνο αριστερές κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν αλλαγές, γιατί αλλιώς “ο κόσμος θα βγει στους δρόμους”. Το πιο προσβλητικό απ’ όλα όμως ήταν η πεποίθηση πως οι Έλληνες δεν μπορούμε μόνοι μας. Και τότε ήρθε ο Μητσοτάκης, με ένα πρόγραμμα βασισμένο στην έννοια της αλήθειας».

«Μας θεωρούσαν ανίκανους να οργανώσουμε κράτος»

Ο κ. Πατέλης μετέφερε με μια χαρακτηριστική μεταφορά την άποψη του για τη διακυβέρνηση Τσίπρα: «Είσαι στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι, σου σπάνε και το χέρι, πας εντατική, σε βγάζουν και σου λένε “σε έβγαλα από την εντατική”».

Θυμάται επίσης μία στιγμή που τον έκανε να νιώσει ντροπή: «Θα σας περιγράψω μια σκηνή στο Νταβός τον Ιανουάριο του 2020, που αισθάνθηκα ντροπή ως Έλληνας. Τον Ιανουάριο του 2020, η υπεύθυνη του φόρουμ μας είπε: “Συγγνώμη, δεν είχα καταλάβει ότι θα ήσασταν τόσο επαγγελματίες. Ο κύριος Τσίπρας είχε πάει για ψώνια”. Εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο εργασίας και σοβαρότητας».

Αναφέρθηκε επίσης στην τελευταία επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ στην Ελλάδα πριν αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή: «Ήταν απόλυτα διαδικαστική, οργανωμένη, με καρτέλες και ομάδα που δούλευε σε βάθος. Νόμιζα πως στην τελευταία της επίσκεψη θα έδειχνε συναίσθημα, αλλά δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο». Περιέγραψε μάλιστα το αίτημα της κ. Μέρκελ να ξεχαστεί το κατοχικό δάνειο, το οποίο «κόπηκε αμέσως από τον πρωθυπουργό».

Αναφορά έκανε και στις δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν: από το ρίσκο της ΔΕΗ μέχρι τις τραπεζικές μεταρρυθμίσεις και το παρασκήνιο του Ταμείου Ανάκαμψης. «Το Ταμείο δεν προβλεπόταν καν. Οι φειδωλές χώρες δεν ήθελαν να δώσουν τίποτα. Η διαπραγμάτευση κράτησε μήνες. Ο Σαρλ Μισέλ τους κρατούσε όλους ξάγρυπνους για να να συμφωνούν. Τελικά, η αξιοποίηση αυτών των πόρων συνέβαλε αποφασιστικά στην ελληνική οικονομία».

Ο Πατέλης τονίζει ότι στο εξωτερικό υπάρχει πλέον θαυμασμός για την Ελλάδα. «Στους Financial Times πρόσφατα ρώτησαν τον πρωθυπουργό για τις διεθνείς κρίσεις και στο τέλος είπαν “πώς τα καταφέρατε;”. Υπήρχε απορία – μας είχαν ξεγραμμένους. Τώρα χρησιμοποιούμαστε ως παράδειγμα».

Για τον ίδιο, η αποχώρηση από την πολιτική δεν ήταν φυγή, αλλά φυσικό κλείσιμο ενός κύκλου. «Στην Ελλάδα η έννοια της αποχώρησης είναι παρεξηγημένη. Όταν νιώθει κανείς ότι ολοκληρώνει το έργο του, πρέπει να φεύγει. Είμαι τεχνοκράτης, ήρθα το 2019 σε ένα πατριωτικό κάλεσμα».

Το επόμενο βήμα είναι η προώθηση του βιβλίου του, αλλά και η διάδοση ενός θετικού μηνύματος. «Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος. Η Ελλάδα μπορεί. Πέρασε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες εν καιρώ ειρήνης. Αφού τα καταφέραμε σε αυτό, μπορούμε να πάμε ακόμη πιο ψηλά».