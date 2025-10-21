Πηγές-ΝΔ:-Ο-κ.-Κορασίδης-δε-χρειάζεται-καμία-προσπάθεια-συκοφάντησης-από-κανέναν

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ότι «ΠΑΣΟΚ και Κορασίδης θα απολογηθούν στην Εξεταστική για την εμπλοκή του σε υπόθεση 400.000 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ, εγκλωβισμένο στα πολιτικά του αδιέξοδα, ανακάλυψε “προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ”».

«Η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που οι περισσότεροι στενοί συνεργάτες του προέδρου του κ. Νίκου Ανδρουλάκη εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο κ. Κορασίδης δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια συκοφάντησης από κανέναν», αναφέρουν.

«Ο ίδιος ο κ. Κορασίδης πριν λίγες ημέρες παραδέχτηκε την εμπλοκή του σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ, δίνοντας συμβουλές σε δικηγορικό γραφείο – υπάρχει άλλωστε σχετικό - του. Τα υπόλοιπα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τον κ. Κορασίδη στην εξεταστική επιτροπή», προσθέτουν στη συνέχεια.

- sofokleous10.gr

