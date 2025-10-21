Σήμερα-η-«μάχη»-κορυφής-για-τον-Άγνωστο-Στρατιώτη:-Η-τροπολογία,-το-παρασκήνιο-και-το-στοίχημα-εφαρμογής

Προετοιμασμένος για μάχη κορυφής και σε υψηλούς τόνους είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προσέρχεται σήμερα στη Βουλή προκειμένου να υπεραμυνθεί της κυβερνητικής και διϋπουργικής τροπολογίας που κατατέθηκε χθες το βράδυ και ρυθμίζει από εδώ και στο εξής το πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο κ. Μητσοτάκης που θα πάει στη Βουλή μετά τις 14:00 το μεσημέρι και αφού δώσει το «παρών» στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για τις μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου, προετοιμάζεται για μια σκληρή σύγκρουση με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.

Θα επιμείνει, όμως, σε όλους τους τόνους ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι ο διχασμός, αλλά ο σεβασμός σε ένα ιερό μνημείο. Και βεβαίως θα αντικρούσει το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση έρχεται να παρέμβει «εκδικητικά» μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Παράλληλα θα θέσεις τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά το ΠΑΣΟΚ προ των ευθυνών τους για την προστασία του μνημείου.

H τροπολογία και το παρασκήνιο

Χθες το απόγευμα και μετά από ώρες διαβουλεύσεων στον άξονα Μεγάρου Μαξίμου-υπουργείων, η τροπολογία πήρε τον δρόμο για τη Βουλή. Πλέον, η βασική αρμοδιότητα καθαρισμού περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο όμως έχει εδώ και μέρες έχει επιμόνως αρνηθεί να μπει στη συζήτηση, αν και ο κ. Δένδιας έχει ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα για την πρόθεση του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, το Πεντάγωνο φέρεται να έχει ήδη βρει σχετική φόρμουλα, με την ανάθεση της φροντίδας και καθαριότητας του μνημείου σε ιδιωτική εταιρία, κάτι που επιτρέπεται βάσει της διάταξης.

Διαβάστε εδώ την τροπολογία

Επίσης χθες για αρκετή ώρα ήταν μάλλον ασαφές πόσα υπουργεία θα υπέγραφαν τη σχετική τροπολογία, αν και το επισπεύδον είναι θεωρητικά το υπουργείο Άμυνας που αίρει πλέον τη βασική ευθύνη διαφύλαξης του μνημείου. Τελικά, η διάταξη υπογράφεται από τα υπουργεία Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δεν πέρασαν πάντως διόλου απαρατήρητα τα χθεσινά «καρφιά» του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη μέσω του Action24 στον κ. Δένδια, λέγοντας ότι αυτός πρέπει να ερωτάται για το θέμα ως καθ’ύλην αρμόδιος. Αυτό που εννοούσε ο κ. Γεωργιάδης είναι ότι ο κ. Δένδιας θα πρέπει να τοποθετηθεί για ένα δύσκολο θέμα που δεν είναι δημοφιλές στο σύνολο της κοινωνίας. Μένει να φανεί, αν ο υπουργός Άμυνας θα τοποθετηθεί σχετικά σήμερα, αν και η ομιλία του πρωθυπουργού λογικά θα λειτουργήσει ως «ομπρέλα».

Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, βάσει της νέας διάταξης η επίσκεψη στο εμπρόσθιο μέρος του Αγνώστου Στρατιώτη θα παραμείνει πλήρως ελεύθερη, χωρίς κανέναν περιορισμό. Όμως, θα απαγορεύεται η κατάληψη στο κενοτάφιο και στον πέριξ αυτού χώρο, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων. Κοινώς, μόνο οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση.

Στη διάταξη ορίζεται ένας συγκεκριμένος χώρος ισχύος των περιορισμών, δηλαδή στον χώρο επί της λεωφόρου Αμαλίας, απέναντι από την πλατεία Συντάγματος. Όχι όμως στο σύνολο της πλατείας Συντάγματος. Σε περίπτωση παράβασης, οι ποινές κυμαίνονται από χρηματικό πρόστιμο έως και φυλάκιση ενός έτους, ανάλογα με τη βαρύτητα του τελεσθέντος αδικήματος.

Ως προς το αίτημα των συγγενών των θυμάτων να παραμείνουν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αρμόδιες πηγές απαντούν ότι σκοπός δεν είναι να σβηστούν τα ονόματα, αλλά να εξασφαλισθεί η προστασία ενός χώρου όλως ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας. Στην πραγματικότητα, τα ονόματα δεν σβήνονται τώρα, όμως η διάταξη θα δοκιμαστεί στην πράξη σε περίπτωση που κάποιος θελήσει τα να τα «φρεσκάρει». Μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη η χθεσινή τοποθέτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (Open), ο οποίος φάνηκε να κατανοεί το γιατί παραμένουν αναγεγραμμένα τα ονόματα και υπάρχουν τα σχετικά καντηλάκια. «Γιατί ανοίγουμε πόλεμο και συζητήσεις και διαμάχες χωρίς λόγο;», διερωτήθηκε με νόημα.

Τι ισχύει στο εξωτερικό

Προς υποστήριξη της ρύθμισης, αρμόδιες κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σε μια σειρά από χώρες τόσο στην Ευρώπη, όσο και εκτός αυτής (ιδίως Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστραλία), ισχύει ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας. Στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψιν για την κυβερνητική ρύθμιση, κατά τις ίδιες πηγές.