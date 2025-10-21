Close Menu
    Σε ισχύ από Νοέμβριο ο «χρονοκόφτης» στη Βουλή – Όριο τριών παρεμβάσεων για αρχηγούς και υπουργούς

    Πολιτική
    Σε ισχύ από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου τίθεται ο «χρονοκόφτης» στη Βουλή, όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

    Σύμφωνα με τη ρύθμιση, θα υπάρχει οριζόντια ανοχή 25% για όλους τους ομιλητές πριν από την αυτόματη διακοπή. Παράλληλα, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί δεν θα μπορούν να παρεμβαίνουν σε συζητήσεις νομοσχεδίων περισσότερες από τρεις φορές την ημέρα, ενώ δεν θα επιτρέπεται η επίκληση δύο ιδιοτήτων προκειμένου να ζητηθεί εκ νέου ο λόγος.

