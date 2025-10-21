Στα «μαχαίρια» η Apple με την ΕΕ – Σφοδρή «επίθεση» στον νόμο για τις ψηφιακές αγορές

Η υπόθεση της Apple αποτελεί την πιο σκληρή «επίθεση» κατά του συγκεκριμένου νόμου.

«Επίθεση» έκανε η Apple στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να «τιθασεύσει» τη δύναμη της Silicon Valley, αμφισβητώντας νομικά τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το -, ο δικηγόρος του κολοσσού του τεχνολογικού κλάδου, Ντάνιελ Μπιρντ, δήλωσε στο Γενικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου την Τρίτη ότι ο νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) «επιβάλλει εξαιρετικά επαχθείς και παρεμβατικές επιβαρύνσεις» που αντίκεινται στα δικαιώματα της Apple στην αγορά της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως ο DMA τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ το 2023 και έχει σχεδιαστεί για να «κόψει τα φτερά» των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών με μια σειρά από υποχρεώσεις και απαγορεύσεις.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, ο νόμος έχει επίσης προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει σταθεί «εμπόδιο» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ.

Η Apple -που θεωρείται ο μεγαλύτερος «αντάρτης» όσον αφορά την καταστολή της νομοθεσίας της ΕΕ- αμφισβήτησε τον συγκεκριμένο νόμο σε τρία μέτωπα:

τις υποχρεώσεις της ΕΕ να κάνει το iPhone να λειτουργεί και υπηρεσίες που κανονικά λειτουργούν σε ανταγωνίστριες εταιρείες (και όχι αποκλειστικά μόνο μέσω δικών της υπηρεσιών και hardware),

την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής να υποβάλει το εξαιρετικά κερδοφόρο App Store σε αυτούς τους κανόνες και

την απόφαση να διερευνηθεί εάν το iMessage θα έπρεπε να υπόκειται στους κανόνες, από τους οποίους αργότερα «διέφυγε».

Ο δικηγόρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πολ-Τζον Λόουενθαλ, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της εταιρείας, τονίζοντας ότι ο «απόλυτος έλεγχος» της Apple επί του iPhone της επέτρεψε να δημιουργήσει «υπερβολικά κέρδη σε αγορές όπου οι ανταγωνιστές της βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και δεν μπορούν να την ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις».

Τι υποστηρίζει η Apple

Η Apple, με την ευρεία αμφισβήτηση του νόμου, υποστηρίζει καταρχάς ότι οι υποχρεώσεις διαλειτουργικότητας που επιβάλλουν στις υπηρεσίες iPhone να λειτουργούν άψογα με υλικό ανταγωνιστών, όπως ακουστικά ή smartwatches, ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο, την ασφάλεια και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών.

Δεύτερον, ισχυρίζεται ότι το App Store της θα πρέπει να εξαιρείται από τους κανόνες, καθώς η πλατφόρμα δεν αποτελεί μεμονωμένη υπηρεσία σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου. Υπενθυμίζεται ότι στο App Store της Apple επιβλήθηκε πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ (581 εκατ. δολάρια) για φερόμενες παραβιάσεις -πρόστιμο το οποίο αμφισβητεί ξεχωριστά η εταιρεία.

Τρίτον, αμφισβητεί την προσπάθεια της ΕΕ να διερευνήσει εάν το iMessage θα έπρεπε να είχε εξεταστεί σύμφωνα με τους κανόνες, καθώς δεν είναι μια υπηρεσία που αποφέρει άμεσα έσοδα στην εταιρεία.

Ο DMA επιβάλλει υποχρεώσεις «που αγνοούν την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ζητήματα απορρήτου και ασφάλειας, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ», δήλωσε ο Μπιρντ.

Παράλληλα με την Apple, οι Google, Microsoft, Amazon, Meta, ByteDance και Booking έχουν επίσης πληγεί από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Το ιστορικό

Η υπόθεση της Apple αποτελεί την πιο σκληρή «επίθεση» κατά του συγκεκριμένου νόμου, μετά από την προηγούμενη ήττα της ByteDance σχετικά με την ένταξη του TikTok στο πεδίο εφαρμογής του DMA.

Τον Απρίλιο, η Apple τιμωρήθηκε με πρόστιμο, αφού οι ρυθμιστικές αρχές έκριναν ότι παραβίασε τους κανόνες που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να κατευθύνουν τους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές εκτός του καταστήματός της.

Αυτό ακολούθησε ένα πρόστιμο 1,8 δισ. ευρώ βάσει των παραδοσιακών αντιμονοπωλιακών κανόνων για παρόμοιες παραβάσεις στο App Store, το οποίο αφορούσε συγκεκριμένα τις εφαρμογές ροής μουσικής.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει ανακοινώσει «παχυλές» κυρώσεις κατά μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων προστίμων άνω των 9,5 δισ. ευρώ στην Google της Alphabet και ξεχωριστής εντολής για την Apple να καταβάλει στην Ιρλανδία φόρους ύψους 13 δισ. ευρώ.