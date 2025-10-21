Στεγαστική-πίστη:-Με-θετικούς-ρυθμούς-άνω-του-20%-οι-νέες-εκταμιεύσεις-δανείων-το-2025

Οι ρυθμοί εκταμίευσης νέων στεγαστικών δανείων στη χώρα μας το 2025 αναμένεται να κινηθούν με άνοδο άνω του 20%-25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Retail & Digital Banking της Eurobank Ιάκωβος Γιαννακλής.

Οι ρυθμοί εκταμίευσης νέων στεγαστικών δανείων στη χώρα μας το 2025 αναμένεται να κινηθούν με άνοδο άνω του 20%-25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Retail & Digital Banking της Eurobank Ιάκωβος Γιαννακλής, μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο της Prodexpo, οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ, γεγονός που συνιστά μια σημαντική ποσοστιαία άνοδο, σε σχέση με το 2024.

Όπως τόνισε, υπάρχουν ακόμη σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της στεγαστικής πίστης, ειδικά αν συγκριθούν με τα υψηλά ρεκόρ που είχαν σημειωθεί στη διάρκεια της δεκαετίας του 2010. Το στοιχείο που έχει αλλάξει στη σημερινή συγκυρία είναι ότι οι αγορές κατοικιών πραγματοποιούνται πλέον με μικρότερη μέση δανειοδότηση σε σχέση με το παρελθόν, καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές εμφανίζονται πιο συντηρητικοί. Έτσι, παρότι οι τράπεζες προσφέρουν υψηλότερα ποσά για την αγορά ακινήτου, οι περισσότεροι δανειολήπτες επιλέγουν να λάβουν μικρότερο δάνειο, καθώς προχωρούν σε αγορά μικρότερου ακινήτου.

Παράλληλα, μια ακόμη σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον οι συναλλαγές για αγορές σπιτιών γίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους χωρίς τραπεζικό δανεισμό, κάτι που διαφοροποιεί πλήρως τη σημερινή εικόνα από εκείνη του παρελθόντος, όταν οι περισσότερες αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.

Ο κ. Γιαννακλής υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, καθώς οι τράπεζες έχουν θέσει τη στεγαστική πίστη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους και επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Σημείωσε επίσης ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις τράπεζες είναι να πείσουν τους πολίτες πως η στεγαστική πίστη και η διαδικασία λήψης δανείου δεν είναι περίπλοκη, αλλά μια απλή και προσιτή διαδικασία, που μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά το όνειρο της απόκτησης κατοικίας.

--