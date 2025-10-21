Συμμετοχή-της-intracom-defense-στην-ausa-2025

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είχε δυναμική παρουσία στην διεθνή έκθεση “AUSA 2025” (Association of the United States Army Annual Meeting & Exposition), που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2025. Η εθνική συμμετοχή οργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AMCHAM), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την υποστήριξη της Enterprise Greece, γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, κ. Γεώργιος Τρουλλινός, υποδέχθηκε μεταξύ των εκλεκτών επισκεπτών στο περίπτερο της εταιρείας, την Α.Ε. Αικατερίνη Νασσίκα, Πρέσβη της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοδευόμενη από τον κ. Νίκο Σαπουντζή, Deputy Haed of Mission, και τον Συνταγματάρχη Οδυσσέα Παπαευαγγέλου, Ακόλουθο Άμυνας της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, καθώς επίσης τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, και τον Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ.

Η IDE παρουσίασε τις προηγμένες λύσεις της στα Υβριδικά Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος, καθώς και τις Ασφαλείς Τακτικές Επικοινωνίες και Συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου (C4I), σχεδιασμένα να υποστηρίζουν σύγχρονες αμυντικές αποστολές και σύνθετες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Εκπροσωπώντας την IDE, ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Business Development, κ. Ευστάθιος Καραγιάννης, συμμετείχε στην ειδική εκδήλωση του Ελληνικού Περιπτέρου που διοργάνωσε το AMCHAM, με τίτλο «Επενδύοντας στο μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας: Ευκαιρίες και καινοτομία στην Ελλάδα», αναδεικνύοντας τη συμβολή της εταιρείας στις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες και το στρατηγικό της όραμα για καινοτομία στον τομέα της άμυνας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε στρατιωτικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του ελληνικού και διεθνούς αμυντικού οικοσυστήματος, προκειμένου να διερευνήσουν τη βιομηχανική συνεργασία, την τεχνολογική πρόοδο και τις προοπτικές στο πλαίσιο του προγράμματος ReArm Europe.