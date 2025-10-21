Συμφωνία – ορόσημο ΗΠΑ με Αυστραλία για ορυκτά και άμυνα: Τι περιλαμβάνει

Το deal με την Καμπέρα «κλείδωσε» προκειμένου η Ουάσινγκτον να αντιμετωπίσει την εξάρτηση από κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Iστορική συμφωνία στρατηγικών επενδύσεων που προβλέπει δαπάνες δισ. δολαρίων για έργα εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, αμυντικά συστήματα και άλλες κοινές υποδομές υπέγραψε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το -, το deal με την Καμπέρα «κλείδωσε» προκειμένου η Ουάσινγκτον να αντιμετωπίσει τον στενό έλεγχος του Πεκίνου στις αλυσίδες εφοδιασμού βασικών μετάλλων.

Οι δύο κυβερνήσεις θα επενδύσουν από κοινού σε μια σειρά από ορυχεία και έργα στην Αυστραλία για να ενισχύσουν την παραγωγή προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε προηγμένες τεχνολογίες, από ηλεκτρικά οχήματα έως ημιαγωγούς και μαχητικά αεροσκάφη. «Η Αυστραλία έχει έναν αγωγό αξίας 8,5 δισ. δολαρίων έτοιμο για δράση», υπογράμμισε ο Αλμπανέζι στη συνάντησή του με τον Τραμπ.

«Σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, θα έχουμε τόσα πολλά κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρουμε τι να τα κάνουμε», επεσήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει την επεξεργασία σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών από την Αυστραλία, ενώ δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τις αγορές τους από «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», όπως η υιοθέτηση μέτρων σαν τα πλαφόν.

«Αυτή είναι η πιο σημαντική διμερής συνεργασία για τα ορυκτά που έχουμε δει μεταξύ δύο μεγάλων δυτικών χωρών», εξήγησε η Γκρέισλιν Μπασκαράν, διευθύντρια κρίσιμων ορυκτών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Η σημερινή ανακοίνωση δείχνει πραγματικά ότι οι ΗΠΑ δεν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα κρίσιμα ορυκτά μόνες τους. Ψάχνουν να βρουν τους κατάλληλους εταίρους» συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ ανέφερε παράλληλα, πως οι διμερείς συνομιλίες επεκτάθηκαν και σε τομείς όπως το «εμπόριο, τα υποβρύχια, πολλά άλλα στρατιωτικά ζητήματα», με θέματα εθνικής ασφάλειας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άσκησε πιέσεις στην Καμπέρα να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ από περίπου 2% τώρα, με την Αυστραλία να συμφωνεί να αγοράζει 1,2 δισ. δολάρια σε υποβρύχια drones και να παραλάβει μια πρώτη δόση ελικοπτέρων Apache σε μια ξεχωριστό deal 2,6 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας AUKUS οι ΗΠΑ θα πουλήσουν στην Αυστραλία έως και 5 πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης Virginia μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν στη συνέχεια ένα υποβρύχιο επόμενης γενιάς χρησιμοποιώντας αμερικανική τεχνολογία, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τη δεκαετία του 2040.

Η AUKUS (ακρωνύμιο των Australia, United Kingdom, United States) είναι μια τριμερής συμφωνία ασφαλείας ανάμεσα στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις HΠΑ που καλύπτει βασικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο κυβερνοπόλεμος, οι υποβρύχιες δυνατότητες και οι ικανότητες κρούσης μεγάλου βεληνεκούς. Περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο πυρηνικής άμυνας στις υποδομές ενώ επικεντρώνεται στη στρατιωτική συνεργασία των τριών χωρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε επίσης τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο συμμάχων. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να προσφέρει στην Αυστραλία ελαφρύνσεις από τους δασμούς. Ο Τραμπ επέβαλε δασμό 10% στα αυστραλιανά προϊόντα, με τον ίδιο να δηλώνει χαρακτηριστικά πως: «Η Αυστραλία πληρώνει πολύ χαμηλούς δασμούς — πολύ, πολύ χαμηλούς δασμούς».

Καταληκτικά τονίζεται πως το Πεντάγωνο θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή διυλιστηρίου γαλλίου στην Αυστραλία, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση Αλιμπανέζι δεσμεύθηκε να αυξήσει σημαντικά τις συνολικές επενδύσεις της επί αμερικανικού εδάφους, φθάνοντας το 1,44 τρισ. δολάρια έως το 2035.