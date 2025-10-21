ΣΥΡΙΖΑ-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Η-ΝΔ-επιχειρεί-να-θάψει-μια-υπόθεση-με-εικονικές-δηλώσεις-και-παράνομες-επιδοτήσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε αίτημα προς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαιτώντας να προσκομίσει άμεσα στην Εξεταστική Επιτροπή όλα τα στοιχεία για τα ποσοστά ζωικού κεφαλαίου και τις ποσότητες παραδοθέντος γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το 2015 έως και σήμερα.

Όπως σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να θάψει μια υπόθεση που αφορά εικονικές δηλώσεις, ψεύτικα κοπάδια και παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ. Από το 2019 έως το 2022, η «γαλάζια» διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ φούσκωνε αριθμούς, ευνοώντας ημετέρους και ζημιώνοντας έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Υπενθυμίζεται ότι, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, υποχρεούνταν όλοι οι παραγωγοί πρόβειου και γίδινου γάλακτος να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και να υποβάλλουν στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος, ακόμη και εάν μεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο ή/και μέρος του γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει ξεκάθαρα: η συγκάλυψη τελείωσε. Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το φαγοπότι των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν θα μείνουν στο σκοτάδι. Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια και απόδοση ευθυνών για όσους εξαπάτησαν τον αγροτικό κόσμο.

Αναλυτικά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ

Προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

«για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας», κ. Νικολακόπουλο Ανδρέα



AITHMA

Των μελών της εξεταστικής επιτροπής

Κόκκαλη Βασιλείου (Εισηγητή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ)

Μεικόπουλου Αλέξανδρου

Μπάρκα Κωνσταντίνου

Κοινοποιούμενο στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: “Αίτημα χορήγησης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όλων των στοιχείων που καταδεικνύουν τα ποσοστά του ζωικού κεφαλαίου και της παραδοθείσας ποσότητας γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα για τα έτη 2015 εως και σήμερα”

στο πλαίσιο των εκ των άρθρων 146 και 147 του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρμοδιοτήτων της εξεταστικής επιτροπής, η επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων, την προσέλευση και κατάθεση μαρτύρων, καθώς και προφορικές και γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και από απλούς πολίτες.

Εν προκειμένω, έργο της παρούσας συσταθείσας εξεταστικής επιτροπής είναι η διερεύνηση στοιχείων για τις παθογένειες εν γένει και την αναξιοπιστία των πληρωμών που διενεργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την αποκατάσταση αυτών.

Στο πλαίσιο της εν γένει διαχρονικής δυσλειτουργίας, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης οι αναφορές των μέχρι σήμερα μαρτύρων στη επιτροπή αλλά και τα στοιχεία που αφορούν στην υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου που παρατηρήθηκε την περίοδο 2019 έως 2022 και συνδέεται με το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ατόμων παρουσιάστηκε ψευδώς ως νέοι ή νέες αγρότες, ιδιοκτήτες ή κυρίως ενοικιαστές μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

Ειδικότερα, η έκρηξη των πλασματικών αριθμών σε ζώα, παρατηρείται το έτος 2019, και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της χώρας η οποία φέρεται να είναι εικονική.Τα επόμενα έτη, έως το 2024, δικαιούχοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και να ζήτησαν τη διάθεση της αντίστοιχης δημόσιας γης για ενεργοποίηση και διατήρηση των δικαιωμάτων τους και χορήγηση σε αυτούς μεγαλύτερων επιδοτήσεων.

Σημειώνεται ότι η απογραφή του αριθμού, κατά είδος και κατηγορία, των αιγοπροβάτων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 263493/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1253), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται με την υποβολή του Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων από τους κτηνοτρόφους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η απογραφή αυτή καταγράφεται ηλεκτρονικά στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2013 και λαμβάνεται υπόψη για την κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους και για την καταβολή των ενωσιακών εποδοτήσεων από το 2015. Μάλιστα, από το 2015 δόθηκε και η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να υποβάλλουν την απογραφή των αιγοπροβάτων τους ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας https://e-services.minagric.gr/), χωρίς να υποχρεούνται να προσέρχονται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 838/51008/2019 (ΦΕΚ Β’ 964) «Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος», όλοι οι παραγωγοί πρόβειου και γίδινου γάλακτος υποχρεούνται να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και να υποβάλλουν στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος, ακόμη και εάν μεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο ή/και μέρος του γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ΥΑ 1629/64708/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2127) και την ΥΑ 270/170279/2023 (ΦΕΚ Β΄ 3702) για τον «Καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να λάβουν οι αιγοπροβατοτρόφοι την ενωσιακή επιδότηση της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος οφείλουν να δηλώνουν τις παραγόμενες ποσότητες πρόβειου και αίγειου γάλακτος στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και προκειμένου για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων που θα επιδοτηθούν στη συνδεδεμένη στήριξη λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος – αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών, η οποία πρέπει να είναι 100:1.

Επειδή, η φερόμενη ως δόλια κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το εθνικό απόθεμα ζημίωσε τους έντιμους αγροτες και κτηνοτρόφους.

Επειδή, για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, πρέπει να διερευνηθούν όλες οι παθογένειες διαχρονικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αναμφίβολα όλες οι “ύποπτες” πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ αυτών και οι αναφερόμενες, δεδομένου ότι ήδη αναμένεται η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επειδή, από τη διασπάθιση των ενωσιακών επιδοτήσεων, που συνδέονται με τους βοσκοτόπους, ζημιώθηκαν σημαντικά οικονομικά η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και άλλες περιοχές της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας και αυτό το γεγονός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Κυβέρνηση, ώστε να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που η κτηνοτρόφοι μας πλήττονται σοβαρά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Επειδή, η διενέργεια των εργασιών και η σύνταξη των πορισμάτων των μελών της εξεταστικής επιτροπής όλων των κομμάτων, χωρίς την αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων, που θα αναδείξει ένα διαφαινόμενο ήδη σκάνδαλο με απάτη εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, θα είναι ανεπαρκής και ελλιπής, και σε κάθε περίπτωση μη ασφαλής, ειδικά κατά το σκέλος των πράξεων και παραλείψεων στελεχών διοίκησης και πολιτικών προσώπων, που αιτιωδώς συνέβαλαν στην δημιουργία παθογενειών στο σύστημα πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως χορηγηθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όλα τα απαραίτητα στοιχεία που καταδεικνύουν τα ποσοστά του ζωικού κεφαλαίου, στο οποίο ζωικό κεφάλαιο να υφίσταται και η διάκριση θηλυκών αιγοπροβάτων πάνω του έτους και κάτω του έτους αντίστοιχα, αλλά και της παραδοθείσας ποσότητας γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα για τα έτη 2015 εως και σήμερα.

ΜΕ ΤΙΜΗ



