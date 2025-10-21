Το ΠΑΣΟΚ εναντίον της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας!

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Τον δρόμο του ΠΑΣΟΚ ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέθεσε ξεχωριστή ένταση αντισυνταγματικότητας, ενώ τον ίδιο αναμένεται να πράξουν η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά. Σημειώνεται πως οι ενστάσεις θα συζητηθούν όλες μαζί, με το ΚΚΕ και τη ΝΙΚΗ να ζητούν απόσυρση της τροπολογίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε πως κανείς δεν έχει βεβηλώσει το μνημείο, ενώ πρόσθεσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση «Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να δημιουργήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει προβλήματα, τα οποία θα τα απαντήσουμε σήμερα. Άλλο ο σεβασμός στο μνημείο και άλλο η απαγόρευση των συναθροίσεων».

Ακολούθως, ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Αντισυνταγματική η τροπολογία για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων, καταθέτουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας – Η πολιτική και ηθική σας συντριβή από τη νίκη Ρούτσι σας οδήγησε στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε «απαράδεκτη την τροπολογία», υποστηρίζοντας ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες του νόμου κατά των διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, ζήτησε την απόσυρσή της και προειδοποίησε ότι ακόμα και εάν η τροπολογία ψηφιστεί, θα μείνει στα χαρτιά και θα ακυρωθεί στην πράξη. Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπυρίδων Τσιρώνης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έρχεται από την κυβέρνηση σε λανθασμένη χρονική στιγμή, υπηρετεί συγκεκριμένη σκοπιμότητα και πάντως δεν αφορά την προστασία όλων των μνημείων της χώρας.

Για το ζήτημα της συνταγματικής αρτιότητας της ρύθμισης η κυβέρνηση έχει ήδη τοποθετηθεί παραθέτοντας στο συνολικό κείμενο της τροπολογίας αποσπάσματα σχετικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου αναφέρει ότι υπάρχουν όρια και για το δικαίωμα της συνάθροισης.

Αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία «Το εν λόγω δικαίωμα [της συνάθροισης] οριοθετείται, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του, από τις διατάξεις των υπολοίπων άρθρων του Συντάγματος, ισοκύρων με το άρθρο 11», από τις οποίες, μεταξύ άλλων, προκύπτουν ο σκοπός διατήρησης της συνέχειας και της ενότητας του ελληνικού έθνους [ΣτΕ 460/2013 Ολομ., ειδικότερη γνώμη Συμβούλου Μ. Πικραμένου ως προς το άρθρο Ι παρ. 3 του Συντάγματος], η άμυνα της Πατρίδας ως συνταγματικός σκοπός [άρθρο 4 παρ. 6] και η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των μνημείων [άρθρο 24 παρ. Ι και 6]). Η επιφάνεια άλλωστε που καταλαμβάνει η προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζεται σε λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος στην οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα συνάθροισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην πραγματικότητα, συνεπώς, και υπό τα ανωτέρω δεδομένα η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνιστά περιορισμό, αλλά εννοιολογικό προσδιορισμό της έννοιας της συνάθροισης, που διευκολύνει λειτουργικά την άσκηση του δικαιώματος».

Η κυβερνητική και διϋπουργική τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή ρυθμίζει από εδώ και στο εξής το πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.



Τι αναφέρει η τροπολογία της κυβέρνησης

Η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

α) Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. ‘Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η τροπολογία έχει κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η συζήτηση του οποίου ξεκινά το πρωί της Τρίτης.

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της βουλής για την υποστήριξη της τροπολογίας θα κάνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προκύπτει από το πρόγραμμά του που έδωσε στη δημοσιότητα το Μέγαρο Μαξίμου.

