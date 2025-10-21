Τροπολογία-για-τον-Άγνωστο-Στρατιώτη:-Ενστάσεις-αντισυνταγματικότητας-από-ΠΑΣΟΚ,-ΣΥΡΙΖΑ,-Πλεύση,-Νέα-Αριστερά

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας που κατατέθηκε χθες βράδυ για την προστασία και φροντίδα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την απόσυρσή της.

«Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία θέλει να χρησιμοποιήσει «ψευτοδιλήμματα». «Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας», κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, υποβάλλοντας κι εκείνος ένσταση αντισυνταγματικότητας.

«Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας ζώνης προστασίας γύρω από τη Βουλή από τον λαό», υποστήριξε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ζητώντας την απόσυρσή της, ενώ τη συμφωνία της Νέας Αριστεράς με τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας εξέφρασε η Σία Αναγνωστοπούλου. Για αντισυνταγματική ρύθμιση έκανε λόγο και η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας, ενημερώνοντας πως και το κόμμα της θα υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ την απόσυρσή της ζήτησε και η ΝΙΚΗ.

Η αντιπαράθεση επί της τροπολογίας θα κορυφωθεί μετά το μεσημέρι, όταν και αναμένεται η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ενώ παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

