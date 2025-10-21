Τσάφος:-Απαραίτητη-για-το-ευρωπαϊκό-σύστημα-η-πυρηνική-ενέργεια

Η πυρηνική ενέργεια είναι απόλυτα απαραίτητη για το ευρωπαϊκό σύστημα, για να πετύχουμε τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας και της στρατηγικής αυτονομίας, επεσήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σε παρέμβασή του στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Συμμαχίας (European Nuclear Alliance) που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λουξεμβούργο στο περιθώριο του Συμβουλίου υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Ο κ. Τσάφος, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση ως παρατηρητής ανέφερε ότι αν και η Ελλάδα δεν έχει πυρηνική ενέργεια, επωφελείται από την παρουσία της πυρηνικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα. Πρόσθεσε ότι πρέπει να βλέπουμε το συνολικό κόστος του συστήματος και όχι μόνο το κόστος μιας τεχνολογίας καθαυτό, κάτι που αναδεικνύει τη συνεισφορά της πυρηνικής ενέργειας. Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της τεχνολογικής ουδετερότητας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, ενώ πρότεινε να εξεταστεί η πιθανή εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας στη ναυτιλία.

Η Πυρηνική Συμμαχία αποτελεί πρωτοβουλία 12 χωρών της ΕΕ που διαθέτουν πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας με στόχο τη θέσπιση ενός ευνοϊκού ευρωπαϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας. Οι χώρες υποστηρίζουν ότι η πυρηνική ενέργεια, παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα ενισχύσει τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το 2023 ότι η πυρηνική ενέργεια, και ιδίως οι Μικροί Πυρηνικοί Αντιδραστήρες (SMR), μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα, στην απανθρακοποίηση τομέων όπου η μείωση των εκπομπών είναι δύσκολη.

Τη βούληση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια εξέφρασε τον περασμένο Ιούνιο ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην πυρηνική τεχνολογία, ειδικά όσον αφορά τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες».

